Germinal, nuova miniserie su Rai 3

Da venerdì 29 aprile, in prima serata su Rai 3, arriva in prima visione assoluta Germinal, nuovo adattamento televisivo dell’omonimo bestseller di Émile Zola del 1885. La trama racconta la dura vita dei minatori della Seconda rivoluzione industriale attraverso la storia di Étienne Lantier, un giovane disoccupato che viene assunto nella miniera di Montsou. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova miniserie italo-francese, che vede protagonisti gli attori Louis Peres, Thierry Godard, Guillaume De Tonquedec, Stefano Cassetti e Valeria Cavalli.

La storia, ambientata nella seconda metà dell’Ottocento in una zona mineraria del nord della Francia, inizia quando il giovane disoccupato Etienne Lantier viene assunto nella miniera di Montsou e inserito nel gruppo di lavoro guidato da Maheu; Etienne, ragazzo scaltro e dall’indole ribelle, viene colpito dalle spaventose condizioni di lavoro dei minatori e così inizia a guidare delle proteste in nome della rivoluzione sociale, che purtroppo non trovano ascolto. Inoltre, il giovane si innamora di Catherine, la figlia di Maheu (l’operaio che gli offre ospitalità), scatenando la gelosia di Chaval, un uomo rude e meschino il quale – temendo di essere messo da parte – abusa della ragazza.

Serie tv GERMINAL, la trama

A causa della crisi economica viene decretata anche una riduzione dei salari e a quel punto Étienne – stanco dei tanti soprusi – riesce a convincere i suoi compagni a scioperare, ma la compagnia mineraria assume una posizione molto rigida e rifiuta ogni trattativa, scatenando ancora di più il malcontento dei minatori: questi ultimi decidono di intensificare la loro battaglia e l’esercito sopraggiunge per ristabilire l’ordine ma, di fronte alla ribellione dei manifestanti, inizia a sparare uccidendo molti uomini tra cui Maheu.

Le settimane passano e lo sciopero si dimostra un fallimento, tanto che i minatori sono costretti ad arrendersi e a riprendere il loro lavoro. Ma, quando tutto sembra tornato alla normalità, l’operaio anarchico Souvarine compie un drammatico atto di sabotaggio, causando una devastante esplosione che provoca la morte di molti operai e non solo…

La serie tv Germinal è una nuova versione dell’omonimo capolavoro di Émile Zola, coprodotta da France Télévisions, Salto e Rai Fiction, con la regia di David Hourrègue. Un ritratto intenso, moderno e realistico di uno dei più grandi classici della letteratura ottocentesca, supportato da un grande cast artistico capitanato dal giovane e talentuoso Louis Peres.