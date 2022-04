Serie tv Gli eredi della terra, trama della terza ed ultima puntata

Termina su Canale 5 la serie tv Gli eredi della terra. Domenica 1° maggio assisteremo alla terza ed ultima puntata (composta da due episodi), in onda in prima serata. Ecco anticipazioni e trame:

Veleno – Hugo scopre che Mercè è la figlia di sua sorella Arsenda. Anche Bernat scopre la verità e ripudia sua moglie, considerandola figlia del diavolo; sposa Marta Destorrent, che inizia ad avvelenare il figlio di Bernat e Mercè.

Hugo scopre che Regina è responsabile della scomparsa di Mercè e, con l’aiuto di Caterina, scopre dove è tenuta prigioniera.

Redenzione – Mercè porta via suo figlio dal palazzo di Bernat quando scopre che lo stanno avvelenando e lo nasconde, in modo che Marta Destorrent non possa trovarlo. Bernat minaccia Hugo e Mercè di ucciderli se non gli restituiranno il figlio. Bernat scopre la verità sull’avvelenamento del figlio da parte di sua moglie Marta e affronta la famiglia Destorrent.