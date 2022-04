Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Marco si dichiara a cuore aperto a Stefania ma poi…

C’è talmente tanta carne al fuoco nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore che sembra difficile immaginare che la fiction daily di Rai 1 si stia avviando così a grandi passi verso il suo finale di stagione. Eppure è così: il 29 aprile assisteremo all’ultima puntata per quest’annata e, a poche settimane dalla fine, tantissime sono ancora le situazioni aperte e dall’esito incerto!

Al momento, l’unica vicenda su cui abbiamo le idee chiare è quella che riguarda il matrimonio di Salvatore (Emanuel Caserio) e Anna (Giulia Vecchio): nonostante infatti ci sia ancora qualcosina di irrisolto tra di loro, tutto andrà a posto e ci si avvierà verso l’altare.

Il paradiso delle signore 6: quale sarà il finale delle varie vicende?

Ancora non ci sono spoiler dettagliati sul lieto evento, ma in compenso sono apparse molte storie Instagram che gli attori coinvolti hanno postato quando le scene in questione sono state realizzate, tanto che già sappiamo che l’intera famiglia Amato presenzierà allo sposalizio (compresi fratelli e cognati che in questo momento non sono in onda).

Per nulla scontato, invece, appare al momento il possibile finale tra Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Beatrice Conti (Caterine Bertone): nella puntata 150 di venerdì 15 aprile, Beatrice avrà ormai capito che il suo Dante l’ha in larga parte ingannata e ne uscirà sconvolta, talmente tanto da rimanere coinvolta in un incidente che potrebbe costarle la vita. Attimi di terrore al Paradiso? E, soprattutto, Dante farà ammenda delle sue colpe?

Ma, soprattutto, occhi puntati su Marco (Moisè Curia), Stefania (Grace Ambrose) e Gemma (Gaia Bavaro). Il pubblico ha da poco visto la giovane Colombo riconciliarsi con la madre Gloria (Lara Komar), ma per la ragazza i problemi sono tutt’altro che finiti: l’8 aprile Marco non vorrà più proseguire la storia con Gemma, la quale intuirà subito che la sua vicenda amorosa è fallita a causa della sorellastra; proprio con quest’ultima, dunque, il rapporto si farà più difficile che mai!

La Zanatta junior non rinuncerà tra l’altro all’idea di riprendersi il “suo” Marco e su questo versante si instaurerà addirittura un’inedita alleanza con la contessa Adelaide (Vanessa Gravina). Intanto il Sant’Erasmo junior andrà dritto per la sua strada e si dichiarerà a cuore aperto alla Colombo. Occhio però alla puntata di venerdì 15 aprile: proprio quando i novelli piccioncini saranno in procinto di scambiarsi il loro secondo bacio, succederà qualcosa di imprevisto…