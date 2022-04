Il paradiso delle signore: arrivederci in autunno (ma da lunedì la primissima stagione è in replica)

Il paradiso delle signore: ultima puntata della sesta stagione

Nel momento in cui scriviamo, siamo in procinto di assistere all’ultimissima puntata de Il paradiso delle signore 6 e dunque stiamo per vedere la conclusione di una stagione particolarmente fortunata dal punto di vista dell’Auditel (ieri la fiction daily ha superato il 21% di share).

L’appuntamento finale, prima di una meritata pausa estiva, sarà caratterizzato dalla decisione di Gloria Moreau di denunciarsi, in modo di lasciare campo libero all’amore tra Stefania e Marco. Vedremo anche il tentativo in extremis di Marcello di recuperare la sua storia con Ludovica, così come andrà in scena il colpo di coda al veleno di una vendicativa Adelaide di Sant’Erasmo.

Il paradiso delle signore riprende in autunno con la stagione 7

Il piatto forte della giornata è però il matrimonio di Salvatore e Anna, che ora sanno di poter rimanere a Milano grazie al benestare della figlia di lei. E per queste nozze, vedremo riunirsi a Milano tutti i fratelli Amato, cosa che non accadeva da tempo!

Da lunedì 2 maggio, dunque, saremo temporaneamente orfani del Paradiso, ma non del tutto: com’è noto, per quattro settimane verranno riproposte le vicende della primissima stagione, quella partita a fine 2015 e che andava in onda in prima serata. Questo “bonus vintage” sarà trasmesso al solito orario a cui siamo abituati (un po’ prima delle 16) e sarà composto da puntate rieditate e in forma ridotta rispetto agli episodi originali.

Poi, dal 30 maggio, per tutta l’estate ci faranno compagnia le Sei sorelle che intitolano la nuova fiction spagnola di Rai 1. Dopo l’estate, però, il grande magazzino milanese si riprenderà la scena e, infatti, già da maggio il set riaprirà per la realizzazione dei nuovi episodi del Paradiso delle signore 7!