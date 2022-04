Il patriarca, nuova fiction di Canale 5 con Claudio Amendola: cast e prime anticipazioni

Fiction Mediaset “Il patriarca”: spoiler e news

Mentre lo vediamo su Rai 1 nella terza stagione di Nero a Metà, Claudio Amendola sta affrontando le riprese de Il Patriarca, una nuova serie in sei puntate in onda nella prossima stagione su Canale 5, nella quale l’attore romano interpreta un narcotrafficante malato di Alzheimer. La serie è il remake italiano della serie spagnola Vivir Sin Permiso ed è stata progettata per avere un arco narrativo di tre stagioni.

Leggi anche: The Help, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

La trama si svolge in Puglia e segue la storia di Nemo Bandera (Amendola), un imprenditore di circa 60 anni a capo di un grande impero costruito con diversi attività illegali. Il suo benessere viene però interrotto quando gli viene diagnosticato il morbo di Alzheimer: una scoperta scioccante che l’uomo tenterà di nascondere, iniziando anche a capire chi potrebbe essere il suo successore…

Il cast della fiction IL PATRIARCA

Anche se Nemo ha due figli, Carlo e Nina, la scelta migliore per tramandare avanti con successo la sua immensa fortuna è il figlioccio Mario (Raniero Monaco di Lapio), un brillante avvocato piuttosto ambiguo che sembra avere tutte le carte in regola per poterlo sostituire… ma purtroppo per lui non è un vero Bandera!

Comunque sia, Mario è deciso a succedere a Nemo e farà di tutto per arrivare all’obiettivo prefissato, anche a costo di mettersi contro la famiglia Bandera e il suo stesso padrino.

Prodotta da Camfilm con la collaborazione di Taodue e sceneggiata da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri, nel cast della serie – oltre a Claudio Amendola (nel duplice ruolo di attore e regista) e Raniero Monaco di Lapio – ci sono anche Antonia Liskova (Serena, la moglie di Nemo), Carmine Buschini e Giulia Schiavo (i figli Carlo e Nina) e infine Neva Leoni (nel ruolo di una figlia nata da una precedente relazione di Nemo e dunque mai accettata dalla moglie Serena).

La messa in onda de Il Patriarca è prevista per il prossimo autunno in prima serata su Canale 5.