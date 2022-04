La scogliera dei misteri: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 1

La scogliera dei misteri, nuova serie tv con Garance Thenault

Dopo il successo di Morgane – Detective geniale, Rai 1 punta ancora su una serie francese per intrattenere il suo pubblico. Si tratta de La scogliera dei misteri (titolo originale Jugée coupable), un appassionante crime in tre prime serate in cui la protagonista deve far luce sul suo passato misterioso. La messa in onda della prima puntata è prevista martedì 12 aprile in prima serata.

La storia inizia quando Lola Brémond, venticinquenne laureata in gestione alberghiera, arriva nella suggestiva Bretagna per sostenere un colloquio per il posto di assistente manager; la ragazza rimane delusa quando si rende conto che quel colloquio… non esiste!

Fiction La scogliera dei misteri, la trama

Attraverso un sms anonimo (in cui le si chiede di leggere il giornale locale), Lola scopre che esattamente venticinque anni prima era avvenuto un terribile delitto che aveva segnato terribilmente la regione! La giovane vittima, Manon Jouve, ha una sorprendente somiglianza con lei e per una buona ragione: la donna era la sua vera madre.

Da qui parte la storia di Lola, una ragazza che ha vissuto tutta la vita ignorando quale fosse il suo passato. In un clima di vendette e omicidi, la protagonista è decisa a scoprire la sua vera storia e così dà inizio a un’indagine per ritrovare suo padre ma soprattutto per scoprire che è l’assassino di sua madre.

A guidare il cast, diretto da Grégory Ecale, c’è l’attrice francese Garance Thenault (nel doppio ruolo di Lola e della sua defunta madre), affiancata da un nutrito parterre di attori molto conosciuti in patria, come Pierre-Yves Bon (Capitano Clément Neuville), Jérôme Anger (Georges Battaglia), Aurélie Vaneck (Gaëlle Jourdan), Elodie Frenck (Ines Leroux), Vincent Winterhalter (Michel Jourdan), Ines Melab (Tenente Virginie Martel), Alexis Loiret (Eric Battaglia), Franck Bermouga (Bertrand Lafont), Gabrielle Lazure (Mireille Jouve).

Tramesso con successo la scorsa estate da France 3, la serie – sceneggiata da Franck Ollivie – sfrutta il pathos di un racconto tensivo e incalzante. Così facendo, La scogliera dei misteri riesce a catapultare il pubblico dentro una storia travolgente ricca di omicidi, romanticismo, inganni e segreti familiari, rivelando – come ogni buon thriller – ottimi spunti narrativi capaci di incuriosire e tenere alta l’attenzione del pubblico fino alla verità finale.