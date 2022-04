Nero e metà 3, trama terza puntata (Nei suoi panni / Un uomo perbene)

Prosegue su Rai 1 la terza stagione della fiction Nero a metà, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Vediamo anticipazioni e trame della terza puntata, in onda lunedì 18 aprile 2022 in prima serata.

Durante le indagini sul ladro ammazzato sotto casa di Alba, Carlo è ormai certo che il responsabile sia Pugliani, ma non può ancora dimostrarlo: l’ipotesi è che abbiano rubato una sacca di Clara. A svelargli l’identità della vittima è Spartaco Mattei, un intrattabile agente della Narcotici, che identifica il ladro come suo informatore. Spartaco però non intende dire altro, per cui Carlo gli mette Ottavia alle calcagna.

Tutta la classe di un liceo giunge al commissariato per segnalare la scomparsa di una loro insegnante. Monica è gelosa di Malik, ancora restio a considerarla davvero la sua compagna. Alba inizia a uscire con Federico, con il quale condivide gli sviluppi delle ricerche su sua madre.

Un notaio viene trovato morto e sembra la vittima di un pirata della strada, ma non è detto che sia davvero così…