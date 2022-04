Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’alleanza di ARIANE e FLORIAN

L’amore verso il proprio compagno, un’amicizia di lunga data e un legame fraterno. Saranno questi tre sentimenti al centro della storyline più appassionante delle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E, ancora una volta, a tirare i fili sarà la terribile Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole riconquistare Selina

Quando Ariane Kalenberg è arrivata al Fürstenhof e dato inizio alla sua vendetta contro Christoph (Dieter Bach), è apparsa fin da subito come una donna spietata e incapace di provare empatia o sentimenti. Ma sarà davvero così?

Grazie prima a Selina von Thalheim (Katja Rosin) – sua migliore amica fin dall’infanzia – e poi Erik Vogt (Sven Waasner) – che è riuscito a farla innamorare – abbiamo in realtà scoperto che dietro sotto la dura scorza della dark lady di ghiaccio batte ancora un cuore.

Non c’è dunque da stupirsi se Ariane non riesce proprio ad accettare la fine della sua amicizia con Selina. Come sappiamo, la von Thalheim ha chiuso i rapporti con la Kalenberg dopo aver scoperto che quest’ultima l’aveva avvelenata. Insomma, quella tra le due (ex) amiche sembra una rottura impossibile da saldare. Eppure…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane propone un accordo a Selina

Dopo aver tentato di tutto per riconquistare la fiducia e l’affetto di Selina, Ariane vedrà finalmente arrivare la sua grande occasione quando Cornelius (Christoph Mory) verrà arrestato. Come sappiamo, l’uomo fu incastrato da Erik per una truffa in realtà commessa proprio da quest’ultimo. Peccato solo che non ci siano prove al riguardo… o per lo meno non in mano a von Thalheim!

Ariane ha infatti conservato una copia di alcuni documenti in grado di provare le responsabilità di Erik e scagionare completamente Cornelius. All’epoca la dark lady aveva conservato il materiale come “garanzia” nel caso in cui il complice avesse dovuto causarle dei problemi, ma ora ne potrà fare un uso completamente diverso…

Conscia del fatto che Selina sarebbe disposta a tutto pur di aiutare il marito, Ariane proporrà dunque a quest’ultima un accordo: dimostrerà l’innocenza di Cornelius sacrificando Erik, se in cambio la von Thalheim le concederà una nuova chance alla loro amicizia.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane offre a Florian le prove contro Erik

Ebbene, come prevedibile la von Thalheim resterà senza parole di fronte ad una simile proposta, ma – seppur tentata – non si piegherà al ricatto. La donna ribadirà infatti che la sua amicizia non è in vendita, ma spronerà comunque la dark lady a fare la cosa giusta e aiutare Cornelius.

A quel punto la Kalenberg si ritroverà più combattuta che mai tra i suoi sentimenti verso Erik e la speranza di poter un giorno riconquistare l’amicizia di Selina. Quale dei due prevarrà?

Dopo un lungo conflitto interiore, Ariane deciderà di dare la priorità alla sua amica d’infanzia e convocherà dunque la polizia con l’idea di consegnare loro le prove contro Erik. All’ultimo istante, però, le mancherà il coraggio…

Non sentendosela di tradire in modo così “diretto” il fidanzato, la Kalenberg opterà dunque per un’alternativa: usare Florian (Arne Löber)! Sarà così che la dark lady farà a quest’ultimo una proposta inaspettata: è disposta a consegnargli le prove contro Erik se il ragazzo si impegnerà a convincere il fratello a costituirsi spontaneamente e, soprattutto, non rivelerà mai da chi ha ricevuto le prove! Il giovane Vogt accetterà?