Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: decisione shock per CORNELIUS

Cosa conta più della libertà? Se lo chiedete a Cornelius von Thalheim (Christoph Mory), la risposta sarà “l’amore”! Dopo aver passato anni a lottare per scagionarsi dalle infamanti accuse di aver architettato una colossale truffa finanziaria, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo getterà infatti la spugna a causa della donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius vuole fuggire

Per riabilitare il proprio nome e riottenere la libertà, Cornelius ha sacrificato tutto, arrivando non solo a vivere come un latitante lontano dai propri affetti, ma anche a simulare la proprio morte e sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica al viso. Tutto questo, però, rischierà di essere inutile…

Quando Selina (Katja Rosin) ribadirà a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) di non voler avere più niente a che fare con lui e di aver invece deciso di tornare dal marito, l’albergatore deciderà infatti di vendicarsi del rivale in amore svelando la sua identità a Erik Vogt (Sven Waasner).

Il risultato? Nonostante i tentativi di Ariane (Viola Wedekind) di fermarlo, Erik non ci penserà due volte prima di denunciare von Thalheim alla polizia, che si presenterà poco dopo al Fürstenhof per procedere all’arresto. E a quel punto a Cornelius non resterà che la fuga…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina lascia Cornelius

Determinato a evitare il carcere a qualunque costo, l’uomo si preparerà dunque ancora una volta a fuggire. Rispetto a quattro anni fa, però, c’è una differenza sostanziale: non vuole più farlo da solo! Al settimo cielo per aver ritrovato la moglie, Cornelius darà infatti per scontato che quest’ultima lo seguirà nella latitanza. Ma sarà davvero così?

Purtroppo la risposta è “no”! Selina, infatti, non solo non se la sentirà di vivere una vita da fuggiasca, ma capirà anche di non amare più il marito come una volta. E così, benché profondamente addolorata, la donna lascerà Cornelius proprio quando quest’ultimo sarà pronto a partire. E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelius si costituisce

Inutile dire che l’uomo resterà sconvolto dalla decisione della sua amata, ma sarà anche consapevole di non poterla forzare ad amarlo se i suoi sentimenti sono cambiati. Invece che partire da solo, però, Cornelius prenderà una decisione tanto coraggiosa quanto inaspettata: consegnarsi alla polizia!

Una vita in fuga senza la donna che ama non avrebbe infatti alcun senso per Cornelius, che preferirà restare in Germania vicino alla sua famiglia e affrontare a viso aperto le accuse (ingiuste) che pendono sul suo capo.

E Selina? Sconvolta dalla decisione del marito, la donna si sentirà responsabile per l’accaduto e a nulla varranno i tentativi di Maja (Christina Arends) di rincuorarla. Fuori di sé dal dolore, Selina sfogherà così tutta la propria rabbia aggredendo verbalmente i due veri responsabili della situazione in cui si trova Cornelius: Erik e Ariane! Un incidente destinato a cambiare per sempre le sorti di tutta la sua famiglia…