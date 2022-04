Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: ARIANE, proposta shock a SELINA per salvare CORNELIUS!

Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: offerta di ARIANE a SELINA

Selina von Thalheim (Katja Rosin) non è una donna disposta a scendere a compromessi, né tantomeno a lasciarsi comprare. Quando però in gioco ci sarà la vita di suo marito Cornelius (Christoph Mory), però, mantenere fede ai propri principi diventerà molto difficile…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, questo amatissimo personaggio si troverà infatti ad affrontare un dilemma da cui dipenderanno le sorti del padre dei suoi figli: ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina lascia Cornelius, che viene arrestato

Per anni aveva pianto l’amato marito, da lei creduto morto in un tragico incidente. Quando però quest’ultimo è ricomparso vivo e vegeto e, soprattutto, determinato a riconquistarla, per lei era ormai troppo tardi.

Nonostante i tentativi di ricostruire il matrimonio con Cornelius, nei prossimi giorni Selina capirà infatti di non poter fingere dei sentimenti che sono inevitabilmente mutati nel corso del tempo. E così, quando il marito le chiederà di fuggire insieme a lui in Sudamerica per sfuggire all’arresto, lei rifiuterà. Un rifiuto che avrà conseguenze inaspettate…

Reduce da quattro anni di latitanza in solitaria, Cornelius non vorrà infatti più commettere l’errore di allontanarsi dalle persone che ama, decidendo di costituirsi. Sarà così che l’uomo verrà arrestato proprio sotto gli occhi di Maja (Christina Arends) e Selina. E a quel punto quest’ultima sprofonderà nella disperazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane propone un accordo a Selina

Già responsabile di aver spezzato il cuore al padre dei suoi figli illudendolo di provare sentimenti ormai mutati, la von Thalheim dovrà anche portare il peso dell’arresto dell’uomo. Se non fosse stato per lei, infatti, Cornelius non si sarebbe mai consegnato alla polizia.

Ebbene, sarà proprio in questa situazione che Selina si imbatterà casualmente nei veri responsabili della rovina del marito: Erik (Sven Waasner) e Ariane (Viola Wedekind). E a quel punto la sua rabbia esploderà con una violenza mai vista prima…

Ormai fuori di sé dal dolore, la von Thalheim aggredirà infatti verbalmente i due complici, finendo inconsapevolmente per lasciare il segno. la Kalenberg rimarrà infatti così colpita dalle parole della sua (ex) migliore amica, da decidere di aiutarla. Ma come?

Pronta a tutto pur di riconquistare l’amicizia di Selina, Ariane farà a quest’ultima una proposta a dir poco scioccante: dimostrerà l’innocenza di Cornelius sacrificando Erik, se in cambio Selina le concederà una nuova possibilità!

La von Thalheim accetterà di “vendere” la sua amicizia per amore del marito?