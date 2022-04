Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: pericolosa scoperta di Ariane

L’amore porta a commettere follie… ma anche imprudenze. Ne sa qualcosa Cornelius von Thalheim (Christoph Mory), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore rischierà di pagare un carissimo prezzo per il suo amore verso Selina (Katja Rosin)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina scopre che Christoph ricatta Cornelius

Da quando Cornelius è comparso al Fürstenhof per dimostrare la propria innocenza, il suo vero obiettivo è diventato un altro: riconquistare la sua amata Selina, da lui ingannata e abbandonata anni prima. Un’impresa che si è rivelata più difficile del previsto…

Oltre alla sua delusione nei confronti del marito, a bloccare un riavvicinamento della von Thalheim al coniuge sono stati infatti i sentimenti della donna nei confronti di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Quest’ultimo, però, giocherà malissimo le proprie carte…

Dopo essere stato lasciato dalla fidanzata a causa delle sue responsabilità nella finta diagnosi di tumore di Ariane, l’albergatore ha infatti proposto a Selina di lasciare insieme il Fürstenhof, salvo poi farsi sorprendere dalla donna mentre ricatta Cornelius!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane vede Selina e Cornelius baciarsi

Selina capirà dunque che Christoph non può cambiare e chiuderà dunque definitivamente i rapporti con lui, decidendo invece di dare finalmente una vera chance al marito. Inutile dire che quest’ultimo sarà al settimo cielo per la gioia e sfrutterà ogni istante per stare vicino alla sua amata. I sentimenti, però, lo porteranno a commettere un grave errore…

Mettendo da parte le normali precauzioni, Selina e Cornelius si baceranno infatti nei bagni del Fürstenhof, non accorgendosi che qualcuno li sta osservando. “Qualcuno” che porta il nome di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Il risultato?

Quest’ultima scoprirà che l’amica ha una relazione segreta con “Lars Sternberg” e, ben sapendo che Selina non è solita passare dalle braccia di un uomo a quelle di un altro, deciderà di indagare. La dark lady scoprirà dunque la vera identità di Lars/Cornelius?