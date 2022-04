Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: problema di salute per CHRISTOPH

In guerra anche la vittoria ha un caro prezzo. Lo sa bene Christoph Saalfeld (Dieter Bach), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore riuscirà finalmente a sconfiggere definitivamente Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), pagandone però le conseguenze… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph tende una trappola ad Ariane

Da quando Ariane è comparsa nella sua vita, Christoph non ha più avuto pace. Determinata, astuta e soprattutto spietata, la Kalenberg è infatti riuscita a rovinare l’esistenza dell’albergatore distruggendo tutto ciò che quest’ultimo aveva costruito nel corso della sua lunga carriera. Per Saalfeld, però, arriverà presto il momento della riscossa…

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, l’uomo verrà infatti a conoscenza di un nuovo terribile intrigo della dark lady per radere al suolo il Fürstenhof. E questa volta potrà finalmente giocare d’anticipo! Dopo aver allertato la polizia, Christoph tenderà dunque una trappola ad Ariane, arrivando ad esporsi in prima persona per fungere da esca. Il suo piano, però, non andrà come previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph ha un problema di salute

All’ultimo istante, infatti, la Kalenberg si renderà conto di essere caduta nella trappola del suo nemico mortale e deciderà di vendicarsi, pur sapendo di non poter salvare se stessa è ormai troppo tardi. Cosa accadrà?

Ebbene, come spesso avviene gli spoiler a questo punto si fanno fumosi, ma possiamo anticiparvi che – mentre Ariane verrà arrestata – Christoph resterà gravemente ferito nell’ultimo attacco sferrato dalla sua nemica, tanto da finire in ospedale. E sarà qui che l’uomo si renderà conto di avere un sintomo inaspettato: non riesce più a leggere i numeri!

Sì, avete capito bene: il trauma riportato comprometterà la capacità analitica di Saalfeld, che non potrà più dunque riconoscere i numeri né tantomeno eseguire calcoli mentali. Un problema decisamente grave per un uomo d’affari come lui! L’albergatore riuscirà a guarire?

