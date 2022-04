Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: ultimo scontro per ARIANE e CHRISTOPH

Il momento della resa dei conti è arrivato! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la lunga guerra tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta infatti per volgere alla fine, grazie ad uno scontro finale destinato a cambiare per le vite dei due nemici mortali… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph distrugge le prove di Ariane

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Ariane ha avuto un solo obiettivo: distruggere Christoph. E per raggiungere il proprio scopo, sarà pronta a tutto! Nonostante la sua determinazione, però, la Kalenberg si renderà conto che sconfiggere il suo nemico giurato non è poi così semplice…

Dopo aver più volte tentato di uccidere l’albergatore e distruggere il Fürstenhof, nella prossima stagione della soap la dark lady deciderà dunque di passare ad un’arma meno cruenta ma altrettanto efficace: il ricatto!

Forte di alcune prove che incastrano Christoph e Paul (Sandro Kirtzel) per appropriazione indebita, Ariane costringerà dunque questi ultimi ad obbedire ad ogni suo ordine. Una situazione chiaramente insostenibile per i due uomini…

E così, ormai al limite della sopportazione, Saalfeld architetterà un astuto piano per mettere le mani su quelle scottanti prove. Ebbene, ancora una volta l’albergatore avrà la meglio, tanto da riuscire a distruggere i documenti in mano alla Kalenberg.

E a quel punto la rabbia di quest’ultima esploderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph tende una trappola ad Ariane

Determinata a vendicarsi una volta per tutte, Ariane deciderà dunque di tornare alle maniere forti ed ordirà un diabolico piano mirato alla distruzione definitiva del Fürstenhof e di tutti i Saalfeld. Ancora una volta, però, questi ultimi saranno un passo avanti a lei…

Dopo aver scoperto casualmente che Ariane intende appiccare un incendio nel loro amato hotel, Werner (Dirk Galuba) e Christoph decideranno infatti di sfruttare l’informazione per tendere una trappola alla loro nemica con il coinvolgimento della polizia. Avranno successo?

A questo punto le anticipazioni si fanno piuttosto fumose, ma possiamo segnalarvi che – anche se si accorgerà dell’inganno – Ariane non potrà comunque evitare di essere arrestata e rinchiusa (questa volta definitivamente) in carcere.

Prima di finire in manette, però, la dark lady riuscirà a sferrare un ultimo terribile colpo a Christoph…

(Puntate 3817-31, in onda in Germania dal 29 aprile al 19 maggio 2022)