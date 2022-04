Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: CORNELIUS fugge dalla polizia

Il più grande incubo di Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) sta per diventare realtà. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo finirà infatti nel mirino della polizia. E a quel punto la sua unica via d’uscita sarà la fuga… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik vuole denunciare Cornelius

Da quattro anni Cornelius aspetta il momento in cui la verità sulla truffa finanziaria di cui fu ingiustamente accusato verrà fuori ed il suo nome verrà finalmente riabilitato. Quel momento, però, potrebbe non arrivare mai…

Spinto dalla gelosia e dalla sete di vendetta, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) rivelerà infatti a Erik Vogt (Sven Waasner) il più grande segreto di von Thalheim: quest’ultimo è al Fürstenhof con la falsa identità di “Lars Sternberg”!

Il risultato? Temendo che Cornelius possa presto trovare le prove per incastrarlo, Erik vorrà denunciarlo alla polizia, mettendolo così nelle condizioni di non nuocere. Peccato solo che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sia determinata ad impedirlo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane protegge Cornelius

Temendo di perdere definitivamente Selina (Katja Rosin) nel caso in cui Cornelius venisse incarcerato, la Kalenberg proibirà categoricamente a Erik di denunciare il nemico. Nemmeno le minacce della dark lady basteranno però a fermare Vogt…

Sarà così che quest’ultimo invierà un’email anonima alla polizia smascherando la nuova identità di Cornelius. Un atto vile, che verrà però scoperto da Florian (Arne Löber)! Sconvolto dalla meschinità del fratello, il guardacaccia si precipiterà ad avvisare Maja (Christina Arends), che a sua volta proverà a mettere in guardia il padre. Prima che possa farlo, però, al Fürstenhof arriverà la polizia! E ora?

Ebbene, grazie alla prontezza di riflessi della ragazza (che fingerà uno svenimento per distrarre i poliziotti), Cornelius potrà scappare evitando l’arresto. Ciononostante, per l’uomo la situazione sarà ormai insostenibile e l’unica soluzione sarà la fuga. Questa volta, però, von Thalheim non sarà disposto a partire da solo: stanco di una vita in solitaria, Cornelius chiederà a Selina di partire insieme a lui. La donna sarà davvero disposta a fare una vita da latitante?