Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: svelata l’identità di CORNELIUS

Il più grande segreto della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore sta per essere svelato! Nelle prossime puntate italiane della soap Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) vedrà infatti la sua reale identità smascherata. E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 16 aprile 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole vendicarsi di Cornelius

Mettersi contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è pericoloso, specialmente se di mezzo c’è una donna. Cornelius, però, è stato disposto a correre il rischio pur di avere una chance con Selina (Katja Rosin). Un atto di coraggio che gli costerà molto caro…

Dopo essere sopravvissuto ai numerosi tentativi dell’albergatore di separarlo dalla moglie, da qualche giorno von Thalheim sembra essere finalmente riuscito a coronare il suo sogno e tornare insieme all’amata coniuge. Peccato solo che Christoph non sia disposto ad accettare la sconfitta…

L’albergatore ha dunque tentato in ogni modo di riconquistare Selina, ma – di fronte alla determinazione di quest’ultima – ha capito di non avere speranze, decidendo così di concentrare le proprie energie su un altro obiettivo: la vendetta!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph rivela a Erik l’identità di Cornelius

Consapevole del fatto che la libertà di Cornelius dipenda interamente dalla segretezza sulla sua reale identità (l’uomo si fece infatti credere morto anni prima, assumendo poi l’identità di Lars Sternberg), Christoph deciderà dunque di svelare il segreto del rivale. Come sempre, però, l’albergatore preferirà non sporcarsi le mani…

Invece che denunciare lui stesso von Thalheim alla polizia, Saalfeld penserà infatti bene di servirsi di un alleato “temporaneo”: Erik (Sven Waasner)! Come sappiamo, infatti, nessuno più di Vogt desidera vedere Cornelius dietro alle sbarre, in quanto quest’ultimo vuole incastrarlo per lo scandalo finanziario che gli rovinò la vita.

Sarà così che Christoph svelerà a Erik che “Lars Sternberg” altri non è che Cornelius von Thalheim! Ebbene, superato lo stupore iniziale, lo stesso Erik deciderà di denunciare il nemico alla polizia. Con sua grande sorpresa, però, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sarà determinato a fermarlo ad ogni costo…