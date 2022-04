Tempesta d’amore, anticipazioni dal 24 al 30 aprile 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 24 a sabato 30 aprile 2022

Selina dice chiaramente ad Ariane che la sua amicizia non è in vendita, ma la prega comunque di aiutare Cornelius. La Kalenberg è pronta a denunciare Erik, ma poi quest’ultimo la sorprende con una cena romantica…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: nuovo trailer sulla 18^ stagione!

Hannes ha un grave problema con il suo ranch e deve rientrare negli Stati Uniti. Di fronte alla delusione di Maja, però, cambia idea e decide di restare con lei.

Max fa di tutto per placare l’ira di Ilona, ma finisce solo per peggiorare la situazione. Poco dopo, però, il ragazzo si accorge che la donna si è presa una cotta per Florian e elabora un piano…

Benni e Cornelia si riappacificano definitivamente: il ragazzo perdona la madre per averlo piantato in asso e, allo stesso tempo, si scusa per averle dato la colpa della rovina della loro famiglia. A quel punto il giovane Holle lascia il Fürstenhof parte insieme ad Alfons per il loro viaggio in moto fino a Roma.

Christoph è a pezzi per la separazione da Selina, ma poi riceve una telefonata inaspettata che lo spinge a partire improvvisamente…

Ariane non ha cuore di rovinare personalmente la vita ad Erik e decide così di rivolgersi a Florian, pregandolo di convincere il fratello a costituirsi! Il guardacaccia riuscirà nell’impresa?

Messo con le spalle al muro da Florian, Erik non non vede via d’uscita e si consegna alla polizia. A quel punto Vogt viene arrestato, mentre Cornelius è finalmente libero!

Max tenta di ingraziarsi Ilona organizzandole un appuntamento con Florian. Purtroppo, però, il suo piano fallisce. Nel tentativo di rimediare, il giovanotto avverte Werner che la donna è una valutatrice di hotel…

Robert e Michael organizzano una partita di croquet nel parco per tirar su di morale le rispettive fidanzate. Il gioco, però, finisce per spingere i due uomini a scontrarsi…

Maja viene a sapere che è solo merito di Florian se suo padre è finalmente libero. Piena di gratitudine, la ragazza si presenta dal suo ex e i due si avvicinano pericolosamente…

Werner, Hildegard e André fanno del loro meglio per rendere il soggiorno di Ilona il più piacevole possibile. Poco dopo, però, la donna spiega a Werner di essersi accorta di non venire trattata come una normale cliente e fa all’albergatore una proposta sconcertante: inserire il Fürstenhof nella lista dei migliori hotel tedeschi in cambio di 100.000 euro!

Michael è convinto che Rosalie rivoglia il suo vecchio lavoro di barista ed escogita insieme a Robert un piano per convincerla a riprendersi la sua vecchia posizione. Poco dopo, però, la Engel si entusiasma per una nuova avventura professionale…

Maja e Florian riescono a fermarsi poco prima di baciarsi. Il guardacaccia, però, capisce che la sua ex lo ama ancora e la affronta poco dopo. Lei nega tutto di fronte a Vogt, ma non può evitare che Hannes si insospettisca…