Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’ultimo atto di ARIANE

Dopo ben due anni il regno di terrore di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta finalmente per volgere al termine. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore avrà infatti luogo l’ultimo atto della lunga guerra tra la dark lady e Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E, come prevedibile, non mancheranno i colpi di scena… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

In Germania sono ormai trascorsi ben due anni dall’arrivo di Ariane Kalenberg al Fürstenhof. Un evento che ha cambiato per sempre il destino dell’hotel e, soprattutto, di Christoph Saalfeld! Come sappiamo, la dark lady è infatti giunta all’hotel a cinque stelle con l’unico scopo di rovinare l’esistenza dell’albergatore… e ci è riuscita! Ora, però, per l’uomo è arrivato il momento della riscossa…

Come vi abbiamo anticipato, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Christoph tenderà una trappola alla sua arcinemica, riuscendo finalmente ad incastrarla per i suoi crimini. Ariane verrà così rinchiusa in prigione in attesa di processo. Come prevedibile, però, la donna non si arrenderà tanto facilmente…

Capendo che la dark lady sta tramando qualcosa, Saalfeld le farà dunque visita in carcere, dove troverà la Kalenberg più agguerrita che mai. Cos’avrà in mente?

Determinata a impedire che Christoph si riappropri del Fürstenhof, Ariane batterà l’uomo sul tempo e venderà le proprie azioni dell’hotel ad una società per azioni. A quel punto Werner (Dirk Galuba) e Christoph cercheranno di scoprire qualcosa di più sui nuovi comproprietari e spingeranno Erik (Sven Waasner) a fare visita alla dark lady in carcere nella speranza di strapparle qualche informazione. Peccato solo che la Kalenberg avesse previsto tutto…

La donna si offrirà infatti di rispondere alle domande del suo ex in cambio di un favore: Vogt dovrà portarle una Bibbia in carcere. Inutile dire che l’uomo (che conosce molto bene la sua ex complice) sospetterà subito che ci sia sotto qualcosa, ma non riuscirà a trovare nel libro nulla di sospetto e accetterà dunque lo scambio.

Ebbene, come prevedibile la richiesta di Ariane non ha nulla a che vedere con la sua ritrovata spiritualità: nella Bibbia la donna ha infatti nascosto una pillola che assumerà per causarsi un malore! Ricoverata in ospedale, la Kalenberg riuscirà a mettere fuori combattimento la guardia e si preparerà alla fuga. Qualcosa, però, andrà storto…

Nonostante il travestimento da poliziotta, Ariane verrà infatti smascherata e Michael (Erich Altenkopf) cercherà di impedirle di fuggire. A quel punto la dark lady prenderà come ostaggio Carolin (Katrin Anne Heß) – nuovo personaggio di cui vi abbiamo già ampiamente parlato – per poi barricarsi con quest’ultima in un casolare nel bosco. La latitanza, comunque, non durerà a lungo…

Grazie al coraggioso intervento di Michael, che a sua volta otterrà supporto da Christoph e Rosalie (Natalie Alison), alla fine Carolin verrà infatti liberata, mentre per Ariane si apriranno per l’ultima volta le porte del carcere. Sarà questo dunque il gran finale della terribile dark lady, che, poco dopo, riceverà una condanna a vita.

Prima di uscire di scena, però, la Kalenberg si assicurerà che la sua vendetta contro Christoph venga portata avanti da qualcun altro…