Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il terribile sospetto di HANNES

Dimenticare un grande amore non è mai semplice, soprattutto se la ferita è ancora recente. Lo sa bene Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si renderà conto che il cuore di Maja von Thalheim (Christina Arends) batte ancora per Florian Vogt (Arne Löber). E le conseguenze non si faranno attendere…

Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian fa arrestare Erik

Uniti dai sentimenti, ma divisi dalle famiglie. Nonostante il loro amore sembrasse più forte di tutto, da ormai parecchie settimane Maja e Florian si sono lasciati a causa di un destino beffardo: il fratello del guardacaccia – Erik (Sven Waasner) – è infatti responsabile della rovina del padre della ragazza: Cornelius (Christoph Mory).

Nonostante i loro sforzi, il dramma familiare in cui sono stati coinvolti ha finito per rovinare i rapporti tra i due protagonisti, che hanno dunque deciso a malincuore di lasciarsi. Determinata a guardare avanti, Maja ha così iniziato una relazione con il suo primo amore – Hannes – con cui ha bruciato le tappe, tanto che il ragazzo sta pensando di chiederle di sposarlo!

E Florian? Nonostante un avvicinamento temporaneo a Shirin (Merve Çakır), il guardacaccia continuerà a pensare solo a Maja, arrivando a compiere per amore di quest’ultima un sacrificio estremo: consegnare il suo stesso fratello alla polizia per far scagionare Conrelius!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes capisce che Maja e Florian si amano

Inutile dire che la von Thalheim resterà senza parole di fronte al gesto del suo ex e si precipiterà dunque da quest’ultimo per ringraziarlo. Il risultato? Come prevedibile, in tale occasione i due protagonisti si riavvicineranno pericolosamente, tanto che arriveranno molto vicini a baciarsi.

All’ultimo istante Maja si tirerà indietro, ma l’accaduto farà capire a Florian quanto i sentimenti che lo legano alla von Thalheim siano ancora forti. E così il guardacaccia affronterà la ragazza, mettendola di fronte alla scomoda verità: si amano ancora!

Ebbene, Maja negherà strenuamente ribadendo che il suo futuro è con Hannes, ma a quest’ultimo – che osserverà casualmente la scena da lontano – basterà guardare i due ex insieme per capire che l’amore tra loro è tutt’altro che finito.

Sarà così che, poco dopo, Hannes affronterà la fidanzata mettendola di fronte alla fatidica domanda: per chi batte davvero il suo cuore? E a quel punto la von Thalheim capirà che dalla sua risposta dipende il futuro della sua relazione con Fröhlich…