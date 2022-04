Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’arresto di ERIK

Il momento tanto atteso è arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Erik Vogt (Sven Waasner) verrà finalmente messo di fronte alle proprie responsabilità per i crimini da lui commessi in passato. E la “colpa” sarà delle due persone di cui si fidava di più: la donna che ama ed il fratello minore! Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Merle calunnia Shirin per separarla da Gerry!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik denuncia Cornelius

Sono passati quattro anni da quando Erik orchestrò una colossale truffa finanziaria, da cui uscì pulito pur senza mettere le mani sui quattrini. Se per l’uomo si trattò al massimo di una beffa, qualcun altro ne ebbe invece la vita distrutta…

Stiamo ovviamente parlando di Cornelius von Thalheim (Christoph Mory), che – come sappiamo – venne ingiustamente incolpato della truffa e si vide dunque costretto a simulare la propria morte per sfuggire all’arresto. Da allora Cornelius non sogna altro che il momento in cui otterrà finalmente giustizia. Quel momento, però, potrebbe non arrivare mai…

Quando Erik scoprirà che il suo nemico giurato è al Fürstenhof e lo sta per incastrare, non esiterà infatti un istante prima di denunciarlo alla polizia, facendolo arrestare. Questa volta, però, Cornelius non sarà solo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian ricatta Erik

Pronta a tutto pur di riconquistare l’amicizia di Selina (Katja Rosin), Ariane (Viola Wedekind) deciderà infatti di scagionare von Thalheim “sacrificando” Erik. Nella speranza di limitare le conseguenze per quest’ultimo (nonché di non esporsi in prima persona), la dark lady consegnerà dunque a Florian (Arne Löber) le prove contro Vogt, pregando il ragazzo di convincere il fratello a costituirsi spontaneamente.

Si arriverà così ad un duro confronto tra i due fratelli Vogt, confronto che rischierà di degenerare! Quando Florian minaccerà di consegnare personalmente alla polizia le prove se Erik non si costituirà, quest’ultimo perderà infatti la testa e afferrerà una pala pronto a colpire a morte il suo stesso consanguineo!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik viene arrestato

Ebbene, fortunatamente Florian riuscirà a calmare il fratello, che alla fine abbasserà l’arma e si arrenderà al proprio destino. L’uomo si consegnerà dunque alla polizia sotto gli occhi addolorati di Ariane e Florian, mentre i von Thalheim esulteranno. Dopo la confessione di Erik, Cornelius verrà infatti rilasciato e potrà così riprendersi la propria vita.

Tutto risolto? Non proprio! Cornelius sarà infatti finalmente libero, ma ha ormai perso la donna che ama e dovrà dunque ricostruirsi un futuro. Per Florian, invece, l’arresto del fratello sarà doppiamente drammatico: anche se ha mandato in carcere colui che lo ha cresciuto, ha comunque perso Maja. La stessa cosa varrà per Ariane, che temerà di aver perso sia la propria migliore amica che il compagno di vita.

Insomma, più che un happy end, l’arresto di Erik sarà un evento dolceamaro. E il lato “amaro” prevarrà nettamente quando – poco dopo – Vogt si ripresenterà a sorpresa al Fürstenhof…