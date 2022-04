Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: le accuse di CORNELIA e ROBERT

Mai toccare un figlio ad una madre! Ne sa qualcosa Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore affronterà la sua prima vera crisi di coppia con Cornelia Holle (Deborah Müller) per via del figlio di quest’ultima… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Benni litiga con Robert e Cornelia

Impulsivo, ribelle e orgoglioso, Benni (Florian Burgkart) ha dato parecchio filo da torcere a sua madre Cornelia, con cui per anni ha rifiutato di avere rapporti. L’intervento di Robert, però, è stato fondamentale!

Rivedendo nel ragazzo se stesso da giovane, Saalfeld ha infatti saputo prendere il giovane Holle nel modo giusto, riuscendo non solo a fargli “mettere la testa a posto” grazie ad un lavoro nella cucina del Fürstenhof, ma anche a farlo riavvicinare a Cornelia. Nuovi problemi sono però dietro l’angolo…

Proprio quando le cose sembravano finalmente andare per il meglio, Benni ha infatti deciso di partire per la Nuova Zelanda, arrivando addirittura a cercare di falsificare delle referenze del Fürstenhof. Ne scaturirà ovviamente una dura discussione che vedrà il ragazzino contrapposto a Cornelia e Robert. Ancora una volta, però, Saalfeld riuscirà a calmare le acque.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Benni ha un incidente

Dopo essersi chiarito con Benni, Robert concederà a quest’ultimo il permesso di fare un allenamento in mountain bike insieme a Max (Stefan Hartmann), raccomandandosi però affinché il ragazzino sia prudente. Raccomandazioni che verranno ovviamente prontamente ignorate…

Contravvenendo alle indicazioni sia di Robert che di Max, Benni deciderà infatti di avventurarsi in un salto acrobatico con la sua mountain bike. Salto per cui non era assolutamente pronto! Il risultato? Il ragazzino perderà il controllo della bicicletta e cadrà malamente al suolo perdendo conoscenza… il tutto davanti agli occhi di Cornelia!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelia accusa Robert

Venuta a sapere delle intenzioni del figlio, la Holle si precipiterà infatti nel bosco per fermare il figlio, arrivando in tempo solo per assistere al drammatico incidente di quest’ultimo. Terrorizzata, la donna porterà Benni in ospedale, dove il ragazzo verrà sottoposto a delle visite accurate.

E Robert? Oltre che con la preoccupazione per il figlioccio, l’uomo si troverà a fare i conti anche con la furia della fidanzata: Cornelia lo riterrà infatti responsabile dell’incidente di Benni! E poco importerà se quest’ultimo verrà presto dichiarato fuori pericolo dai medici.

Il rapporto di Saalfeld e della Holle riuscirà a sopravvivere a questa crisi inaspettata?