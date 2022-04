Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: nuova sfida per MAJA

Una nuova sfida professionale attende Maja von Thalheim (Christina Arends)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciassettesima stagione deciderà infatti di seguire l’istinto e lanciarsi in una nuova avventura. Una decisione che porterà Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) a mettere in atto un inganno a fin di bene… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja ha successo come designer di cappelli

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Maja ha dimostrato di essere una giovane donna molto determinata, ma anche molto eclettica! Oltre alla sua passione per la natura e la fotografia (passione che le ha permesso di avvicinarsi a Florian), la ragazza ha anche dei talenti molto particolari…

Come sappiamo, uno di questi è la realizzazione di cappelli di design. Un hobby che si è presto trasformato in qualcosa di più! Quando un celebre designer di moda di nome Marvin von Storchheimer ha visto le creazioni della von Thalheim, ne è rimasto così colpito da chiedere alla ragazza di preparare altri modelli.

Ebbene, nei prossimi giorni Maja riceverà la notizia tanto attesa: Marvin ha apprezzato i copricapi da lei creati a tal punto da decidere di includerli nella sua collezione. Purtroppo per la von Thalheim, c’è però un problema…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja si mette in proprio

A dispetto degli accordi inizialmente presi con la ragazza, von Storchheimer vorrà infatti commercializzare i cappelli di quest’ultima sotto il suo nome. In questo modo a Maja andrebbe comunque parte dei ricavi, ma il suo nome non comparirebbe da nessuna parte…

Molto confusa sul da farsi, la ragazza chiederà consiglio sia a Shirin (Merve Çakır) che a Hannes, ricevendo opinioni totalmente contrapposte: se il fidanzato la spingerà ad accettare l’accordo con Marvin von Storchheimer, la Ceylan sarà invece dell’opinione che l’amica non deve abbandonare il suo sogno.

Il risultato? Dopo una breve indecisione, Maja deciderà di dare ascolto a Shirin e rifiuterà l’offerta di Marvin, mettendosi in proprio! Riuscirà a sfondare come imprenditrice nel mondo della moda?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Hannes inganna Maja

Ebbene, secondo Hannes le chances che Maja possa farcela con le sue sole forze non saranno molte. E così il giovane Fröhlich penserà bene di dare una mano alla fidanzata “sotto banco”...

Vedendo che la sua amata non riesce a trovare un posto dove esporre e vendere le proprie creazioni, Hannes penserà bene di fare un accordo (oneroso) con Erik (Sven Waasner), che permetterà alla von Thalheim di esporre i suoi copricapi in una vetrina nella hall del Fürstenhof!

E non è finita qui! Per infondere coraggio nella fidanzata e farle anche un po’ di pubblicità, Hannes darà ad André (Joachim Lätsch) il denaro necessario per acquistare un cappello, chiedendo anche di promuovere le creazioni di Maja. Purtroppo per Hannes, però, la ragazza verrà presto a conoscenza del suo inganni. E, come prevedibile, non la prenderà affatto bene…