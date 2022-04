Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: arriva ALEXANDRA SCHWARZBACH

Il regno di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta per finire… ma la dark lady non resterà a lungo senza erede! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un nuovo personaggio che sembra destinato a ricevere il testimone dalla nemica mortale di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: il gran finale di Ariane

Da ormai due anni il Fürstenhof è teatro di scontro tra due personaggi formidabili: Ariane Kalenberg e Christoph Saalfeld. Come sappiamo, l’origine dell’odio tra i due nemici è da ricercarsi nel passato: parecchi anni fa, infatti, l’albergatore rovinò la famiglia della dark lady e fu indirettamente responsabile della disabilità della madre di quest’ultima.

Da allora è passata una vita, ma non per questo la sete di vendetta di Ariane è diminuita. Più determinata che mai a rovinare l’esistenza di Christoph, la donna ha infatti colpito quest’ultimo con ogni mezzo, riuscendo in parte nel suo obiettivo. Per causa sua, infatti, Saalfeld ha perso la propria catena di alberghi, il suo patrimonio e buona parte delle proprie azioni del Fürstenhof. Ciononostante, l’uomo non si è mai arreso…

E così, dopo due anni di sofferenze, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Christoph otterrà finalmente la sua rivincita. Ariane verrà infatti finalmente arrestata e condannata per i suoi crimini, ricevendo una sentenza che non lascerà spazio a speranze: carcere a vita! Prima di uscire di scena, però, la dark lady si assicurerà che qualcun altro porti avanti la sua guerra…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra nuova dark lady?

Quando capirà di aver definitivamente perso, la Kalenberg deciderà infatti di battere i Saalfeld sul tempo per impedire che questi ultimi mettano le mani sulle azioni del Fürstenhof in suo possesso. Sarà così che la donna venderà le proprie quote ad una misteriosa società, che entrerà così di diritto nella proprietà dell’hotel. E, come prevedibile, la sua scelta non sarà casuale…

Eh sì, perché a capo della cordata non ci sarà uno sconosciuto, bensì una ex fidanzata di Christoph: Alexandra Schwarzbach. Ebbene, come rivelerà la stessa Ariane ad Erik (Sven Waasner), Alexandra è l’unica persona al mondo ad odiare Christoph addirittura più di quanto non lo odi la Kalenberg!

La Schwarzbach è dunque destinata a raccogliere l’eredità di Ariane e diventare la nuova dark lady della diciottesima stagione di Tempesta d’amore? Non ci resta che attendere la conferma ufficiale per scoprirlo!