The Good Mothers, la serie tv italiana sulla ‘Ndrangheta. Gaia Girace nel cast

The Good Mothers, nuova serie originale italiana di Disney+

Nuovo importante progetto per Gaia Girace: la giovanissima attrice napoletana, diventata popolare in tutto il mondo come “l’amica geniale” della serie tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, in questi giorni si trova sul set di The Good Mothers, una nuova serie originale italiana di Disney+ che racconta le donne che hanno provato a sconfiggere la ‘Ndrangheta.

Basata sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, la storia segue la battaglia di Anna Colace, una giovane e brillante pm, la quale decide di sfidare la malavita coinvolgendo le donne (moglie e madri) legate ai pericolosi boss. Un racconto corale che vede al centro della scena la scomparsa di Lea Garofalo (la donna uccisa per aver testimoniato contro il marito Carlo Cosco) e l’orrore vissuto da Giuseppina Pesce e Concetta Cacciola, due madri coraggio, le quali – per garantire un futuro migliore ai figli – decidono di ribellarsi ai loro uomini.

The Good Mothers: il cast della serie tv

Nel cast diretto dal regista britannico Julian Harrold e dalla romana Elisa Amoruso, oltre a Gaia Girace (Denise Cosco), ci sono anche Valentina Bellè (Giuseppina Pesce), Barbara Chichiarelli (la pm Anna Colace), Simona Distefano (Concetta Cacciola) e Michaela Ramazzotti (Lea Garofalo). E ancora: Francesco Colella (Carlo Cosco) e Andrea Dodero (Carmine).

Prodotta da House Productions e Wildside e sceneggiata dall’inglese Stephen Butchard (The Last Kingdom), le riprese di The Good Mothers si stanno svolgendo tra Milano, Roma e la Calabria. Al momento ancora non è stata comunicata una data di uscita della serie tv.