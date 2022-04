Trame Un posto al sole: anticipazioni su Chiara Petrone

Rivelazione choc nelle più recenti puntate di Un posto al sole: Chiara Petrone (Alessandra Masi) si è vista rivolgere un vero e proprio ricatto da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara Martinelli (Chiara Conti), i quali hanno gettato la maschera e le hanno ordinato di mettere una firma per autorizzare la vendita dell’hotel. Contestualmente, i due hanno mostrato le carte in loro possesso, svelando di aver registrato le compromettenti dichiarazioni della ragazza sulla morte di suo padre Giancarlo.

Insomma, sembra fatta per Ferri e la sua terribile collaboratrice, mentre Chiara nelle prossime puntate di Upas non riuscirà a farsi una ragione per il tradimento subito da colei che considerava ormai una carissima amica.

Un posto al sole spoiler: Chiara vuole confessare?

C’è da dire che la Petrone, nei prossimi giorni, sarà inondata di affetto e ciò da parte non solo di Nunzio (Vladimir Randazzo): pure Marina Giordano (Nina Soldano) prenderà Chiara sotto la sua ala protettiva, anche se ciò non potrà impedire che la ragazza attraversi a breve un momento di grande difficoltà!

Anche se su questo versante le anticipazioni non sono dettagliatissime, sembra possibile intuire che la prossima settimana una disperata Chiara si lasci andare a un “colpo di testa” (un gesto potenzialmente estremo?) che getterà i suoi conoscenti e amici in un forte stato d’ansia.

Superato tale picco, Marina continuerà a stare accanto alla sua giovane amica e intanto cercherà in tutti i modi di dissuadere Roberto dal procedere con i suoi piani di vendita. Intanto Chiara, ancora in crisi, comincerà a maturare una grande voglia di uscire allo scoperto e di liberarsi del segreto che la tormenta, confessando tutto. Ma Nunzio sarà d’accordo con tale decisione?