Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 11 a venerdì 15 aprile 2022

Riccardo e Rossella vivono un bel momento di unione e complicità ma una visita inaspettata sta per risvegliare i fantasmi del giovane dottore. Sotto pressione per la nuova sfida della web-challenge, Bianca è sempre più insofferente e ribelle con Franco e Giulia. Venendo meno l’aiuto di Ornella, che è impegnata in ospedale, Raffaele avrà al suo fianco un insolito aiutante per la preparazione delle pastiere pasquali.

L’arrivo a Napoli del fratello di Riccardo riapre una ferita che non si era mai chiusa del tutto e spinge il medico a un duro confronto con Virginia. Bianca deve portare a termine la nuova difficile sfida proposta dal suo misterioso interlocutore. Guido deve, in qualche modo, porre rimedio all’invito fatto a Michele.

Un posto al sole spoiler: Bianca e i sensi di colpa

Nunzio cerca con difficoltà di aiutare Chiara a non fare uso di cocaina, ma Lara tenta nuovamente di spingere la ragazza a parlare dell’incidente mortale del padre. Messo in allarme da un momento di vicinanza con Virginia, Riccardo prende una decisione a lungo attesa da Rossella. Dopo aver fallito il primo tentativo, Bianca cercherà ancora di rubare il cellulare di Viola per portare a termine la web challenge?

Preoccupato per Chiara, Nunzio cerca di aiutarla a risolvere la sua dipendenza dalla cocaina, mentre Michele, ignaro dei problemi della ragazza, teme che le loro tensioni non siano superate. Chiara, intanto, sta per ricevere una brutta sorpresa da Lara, che considerava un’amica. Ignaro della crisi della moglie, Fabrizio le organizza una romantica sorpresa. Alle prese con la web challenge, Bianca si ritroverà a fare i conti con la propria coscienza.

Il ricatto di Ferri e Lara metterà Chiara con le spalle al muro, costringendola a una difficile decisione. Tornata da Berlino, Micaela farà a Niko una richiesta particolare per Pasqua che riguarda Jimmy, mentre Marina e Fabrizio si troveranno a un bivio decisivo del loro rapporto.