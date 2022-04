Anticipazioni Un posto al sole: Chiara Petrone sotto scacco!

Da settimane a Un posto al sole è in atto un pressing senza esclusione di colpi nei confronti di Chiara (Alessandra Masi): Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) vuole assolutamente assicurarsi che un albergo a cui la ragazza è molto legata venga dismesso e si sta spingendo fino all’inverosimile affinché ciò avvenga.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 7 aprile: Clara sembra nascondere qualcosa

Perché l’uomo d’affari vuole disfarsi di qualcosa a cui la giovane Petrone tiene così tanto? Al di là delle motivazioni di circostanza, la causa di tale interesse non è ancora del tutto chiara e finora non è stato spiegata neanche a Lara Martinelli (Chiara Conti), che ormai nella soap partenopea di Rai 3 è la “complice ufficiale” di Ferri.

News Un posto al sole: Chiara, gli aiuti di Nunzio e Marina non basteranno…

Proprio Lara, peraltro, sta assumendo un ruolo di primo piano in questa storyline: la donna sta infatti fingendo amicizia nei confronti di Chiara, mentre il suo vero scopo è quello di indebolirla e renderla facilmente “manovrabile”. Per raggiungere il suo scopo, la Martinelli non si sta fermando davanti a nulla, tanto che i fan di Upas sono rimasti piuttosto colpiti – non in positivo, ovviamente – da come Lara sia riuscita con grande cinismo a far ricadere Chiara nel vortice della droga.

Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo), boyfriend della Petrone, sta facendo di tutto per riportare la sua amata sulla retta via, così come Marina Giordano (Nina Soldano) sta cercando di proteggere la sua amica Chiara ed è arrivata addirittura a minacciare Roberto intimandogli di smetterla!

Vi anticipiamo però che questi aiuti non basteranno e che i terribili Roberto e Lara riusciranno presto ad avere la meglio su Chiara, almeno nell’immediato. Cosa succederà?

Spoiler Un posto al sole: Ferri e Lara incastrano e ricattano Chiara

È presto detto. Vi sarete accorti che ultimamente Chiara ha purtroppo detto qualcosa di troppo, facendo capire a Lara che dietro la morte del padre c’è una sua responsabilità. La Martinelli ancora non ha le prove necessarie per incastrare la ragazza, ma le ultime anticipazioni danno la sensazione che ciò potrebbe avvenire a breve…

Gli spoiler delle prossime puntate, infatti, indicano che “Lara tenta nuovamente di spingere la ragazza a parlare dell’incidente mortale del padre” e poi che “Chiara sta per ricevere una brutta sorpresa da Lara, che considerava un’amica“.

Insomma, avrete già capito che Ferri e la sua collaboratrice stanno per vincere la loro perfida battaglia: occhio dunque alla puntata di venerdì 15 aprile, quando “il ricatto di Ferri e Lara metterà Chiara con le spalle al muro, costringendola a una difficile decisione“. Ma non finisce qui e di certo i colpi di scena in questa trama continueranno a non mancare, dunque non perdete i prossimi episodi…