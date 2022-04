Trame Un posto al sole: anticipazioni su Raffaele ed Elvira

Anche se nelle attuali puntate di Un posto al sole la vicenda della crisi tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) è un po’ più sullo sfondo rispetto al recente passato, ciò non vuol dire che la storia sia terminata e, anzi, prossimamente questa trama tornerà nuovamente al centro della scena.

Avevamo infatti lasciato Raffaele impegnato in una serata un po’ particolare con Elvira (Giusi Cataldo), la madre di Samuel (Samuele Cavallo). Tra i due è sembrato esserci un piccolo “avvicinamento emotivo”: nei fatti non è accaduto nulla di irreparabile, ma c’è da dire che Raf non ne ha comunque mai parlato alla moglie.

Un posto al sole spoiler: Giuditta di nuovo all’assalto di Renato

Occhio perché, tra pochi giorni, ci sarà una nuova occasione che permetterà ai due di rivedersi: ci saranno sorprese oppure no? Quel che è certo è che presto il simpatico portiere sarà costretto a fare delle profonde riflessioni, ciò mentre Ornella continuerà a non avere tempo per via del suo lavoro in ospedale.

Come sapete, questo filone narrativo nato dal corso per sommelier ha però anche un lato più divertente, rappresentato da Giuditta (Patrizia Salerno). Quest’ultima sembra essersi legata molto a Renato (Marzio Honorato), che però non intende avere a che fare con lei. Riuscirà l’invadente signora a conquistare il cuore del Poggi senior? Vi anticipiamo che Giuditta sta per tornare all’assalto, ma Renato reagirà con sempre maggiore fastidio…