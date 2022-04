Trame Un posto al sole: anticipazioni su Sarti, Cerruti e i vigili urbani

Nel tempo, quella dell’ospedale è stata una location utilizzata per molte trame di Un posto al sole e, proprio ultimamente, la struttura ha fatto da scenario a un grosso litigio tra i fratelli Crovi, Riccardo (Mauro Racanati) e Stefano (Joseph Altamura).

Nelle puntate di Upas in onda in questo periodo, inoltre, è proprio l’ospedale a costituire motivo di scontro e crisi tra Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e sua moglie Ornella (Marina Giulia Cavalli): la dottoressa Bruni deve infatti affrontare diversi problemi – tra cui quello del personale sanitario insufficiente – e ciò ha finito per creare una frattura sempre più profonda con il marito, il quale ora è riuscito a trovare conforto in Elvira (Giusi Cataldo).

Spoiler Un posto al sole: Guido vede Sarti con un infermiere…

Le vicende fin qui menzionate continueranno anche nelle prossime settimane, con Raffaele che peraltro sembra destinato ad approfondire sempre più il suo nascente legame con la madre di Samuel (Samuele Cavallo). Ma l’ospedale tra qualche episodio sarà anche il luogo in cui – nell’ambito di una storia molto più leggera – qualcuno avrà… degli atroci sospetti!

Eh sì. Le anticipazioni ci dicono che Guido (Germano Bellavia) accompagnerà presto Cotugno (Walter Melchionda) in ospedale e proprio lì si accorgerà che c’è “un po’ troppa confidenza” tra il dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso) e un infermiere. Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) è stato dunque tradito?

Quel che è certo è che il Del Bue è destinato in tal senso a fare quella che gli spoiler definiscono “una scoperta inquietante“, tutto ciò mentre Mariella (Antonella Prisco) inizierà a parlare di vacanze proprio con Sasà e Bruno. Cosa accadrà? Chissà che non sia proprio questa la vicenda che farà da spunto per la trasferta a Siena di cui vi avevamo già parlato e che vedremo in tv dal 23 al 27 maggio…

Insomma, i vigili urbani di Un posto al sole torneranno a breve al centro della scena e sicuramente ci sarà da divertirsi!