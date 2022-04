Trame Una vita: anticipazioni su Anabel e Aurelio

Fiori d’arancio nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Nonostante il parere contrario del padre Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), la giovane Anabel (Olga Haenke) deciderà infatti di sposare lo stesso il suo “amato” Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Agendo in questo modo, la ragazza si esporrà però ad un grosso pericolo, scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Aurelio chiede a Marcos la mano di Anabel ma…

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui Aurelio darà ordine alla domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) di uccidere Pierre Carron, il diplomatico francese che ha accusato la sorella Natalia (Astrid Janer) di essere una spia al servizio del governo tedesco, facendola finire in prigione. Dato che ci sarà lui dietro la falsa accusa, Marcos capirà di essere stato ingannato dal Quesada appena gli verrà comunicata la notizia della morte del politico e, ovviamente, tutto ciò lo manderà in collera.

Dopo il decesso di Carron, Anabel comunicherà a Aurelio che ha ancora intenzione di sposarlo ma, visto che gli scontri si saranno fatti sempre più accesi, vorrà prima fare un ulteriore tentativo di mediazione col padre Marcos, tant’è che chiederà allo spasimante di presentarsi in casa sua per chiedere ufficialmente la sua mano. Come facilmente prevedibile, il dialogo si trasformerà tuttavia in un grosso litigio…

Una Vita, spoiler: Anabel vuole sposare Aurelio senza il consenso di Marcos!

Eh sì: vi anticipiamo che Marcos rifiuterà categoricamente l’idea che Aurelio possa diventare suo genero e, oltre a non dare il suo benestare per il matrimonio, ordinerà ad Anabel di non vederlo più per nessun motivo. Tuttavia, spronata da Natalia a lottare per il suo amore, la giovane Bacigalupe non riterrà giusto rispettare l’ultimatum del padre ed andrà da Aurelio per dirgli di organizzare in gran segreto il loro matrimonio, in modo tale che Marcos non possa più fare niente per separarli.

Neanche a dirlo, il Quesada accetterà subito tale patto, motivo per il quale domanderà alla “promessa sposa” di fare in modo che Marcos non sospetti nulla finché non sarà stato pronunciato il fatidico sì. Il grande inganno sarà però presto servito…

Una Vita, trame: il diabolico piano di Genoveva e Aurelio

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, saprete sicuramente già che Aurelio, in realtà, avrà una relazione segreta con Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Quest’ultima spingerà dunque il suo amante a sposare Anabel per entrare in possesso del suo patrimonio, visto che ha intenzione di “far fuori” Marcos nei due giorni che il Quesada passerà lontano da Acacias per diventare il marito dell’ingenua ragazza (la quale ovviamente, una volta diventata la moglie di Aurelio, rischierà anche lei la vita).

Ad ogni modo, vi consigliamo di fare attenzione ad ogni mossa di Genoveva: da un lato la donna dirà infatti ad Aurelio che farà in modo che Felipe (Marc Parejo) venga arrestato per l’omicidio di Marcos, dall’altro sarà chiaro che l’obiettivo della Salmeron sarà invece Natalia, “colpevole” di essersi innamorata dell’Alvarez Hermoso nonostante dovesse limitarsi a sedurlo. Ma come farà la dark lady a mettere in moto la sua ennesima macchinazione?