Trame Una vita: anticipazioni su Fabiana, Servante e Jacinto

Dopo tanti litigi, per Servante Gallo (David V. Muro) e Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros) si apriranno le porte dell’amore. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i due capiranno di essere profondamente innamorati l’uno dell’altra e decideranno di convolare a giuste nozze. Nel giorno del lieto evento, il portinaio Jacinto (Jona Garcia) riceverà però una brutta notizia dalla moglie Marcelina (Cristina Platas). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, news: Fabiana e Servante ai ferri corti

Le anticipazioni indicano che tutto partirà in seguito ad una serie di scontri che Fabiana e Servante affronteranno riguardo alla gestione della pensione Buena Noche. Ad un certo punto, i due non riusciranno più a trovarsi d’accordo su niente, tant’è che l’uomo penserà addirittura di vendere la propria quota del locale (visto che la Aguado non disporrà di abbastanza liquidità economica per rilevarla).

Tuttavia, tra un litigio e l’altro, sarà abbastanza chiaro che entrambi staranno soffrendo per la situazione venutasi a creare e la pace verrà nuovamente raggiunta quando Servante, facendosi coraggio, dichiarerà il suo amore a Fabiana, chiedendole con successo di sposarlo.

La notizia dell’amore tra i due “domestici” stupirà parecchio gli abitanti del quartiere, i quali però daranno il loro benestare e accetteranno di partecipare con piacere alla cerimonia!

Una Vita, trame: il matrimonio di Fabiana e Servante

Dopo aver chiesto a don Hilario (Nicolas Degliantoni) di celebrare quanto prima la loro unione, Servante e Fabiana decideranno quindi di presentarsi all’altare entro due giorni. Da un lato la donna potrà contare sull’aiuto di Carmen (Maria Blanco) e delle domestiche della soffitta, che a sorpresa le regaleranno un abito consono per la cerimonia; dall’altro il Gallo Senior sceglierà Jacinto come padrino della cerimonia e non vedrà l’ora di affrontare nuovamente la vita matrimoniale, dopo i tanti anni di vedovanza passati per la morte di Paciencia.

Vi anticipiamo che, fortunatamente, la cerimonia avverrà senza alcun tipo di intoppo e che tra gli invitati ci saranno anche Bellita del Campo (Maria Gracia) e i suoi familiari, Liberto (Jorge Pobes), Rosina (Sandra Marchena), Felipe (Marc Parejo) e i membri del clan Palacios.

Una Vita, spoiler: Marcelina lascia Jacinto per telefono!

Comunque sia, bisognerà fare attenzione a quello che succederà durante il ricevimento nuziale. Marcelina si metterà infatti in contatto telefonico con Jacinto e gli svelerà che lo zio Fulgencio si è miracolosamente ripreso dal male che lo stava pian piano conducendo alla morte.

Nello specifico, Marcelina spiegherà a Jacinto che aveva promesso a Dio che – qualora lo zio fosse guarito – si sarebbe rinchiusa in un convento di clausura, dunque di fatto annuncerà che ha deciso di porre fine al loro matrimonio (anche se si rifugerà nel convento di San Jacinto in onore del marito).

Una notizia shock che lascerà attonito Jacinto, il quale era ancora speranzoso circa un ritorno ad Acacias della moglie. Ovviamente, dopo questa brutta novità, l’uomo non riuscirà a godersi a dovere i festeggiamenti per Fabiana e Servante, ma Casilda (Marita Zafra) si renderà subito conto del malessere del cugino e cercherà di scoprire cosa gli sia successo…