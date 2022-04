Trame Una vita: anticipazioni su Miguel Olmedo e Daniela Stabile

Niente si può contro l’amore. Nemmeno quando si scopre di essere stata ingannati per mesi da una poliziotta sotto copertura. Ciò succederà infatti a Miguel Olmedo (Pablo Carro) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Il nipote di Sabina (Ana Goya) e Roberto (Miguel Larranaga) si renderà infatti conto del doppio gioco della cameriera Daniela Stabile (Carla Campra), ma nonostante ciò non potrà stare lontano da lei. Scopriamo dunque meglio che cosa avverrà in questa complicata storyline…

Una Vita, news: Miguel e i sospetti su Daniela

Se vi è già capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Miguel comincerà a nutrire i primi sospetti sulla veridicità dei racconti di Daniela nel momento in cui si troverà ad origliare per caso un suo dialogo con il “capo” Roger (Francesco Bomenuto). A quel punto, il giovane avvocato inizierà a non ritenere del tutto impossibili le teorie della nonna, che da diverse settimane avrà detto sia a lui e sia a Roberto che la Stabile, secondo lei, sta spiando tutto ciò che fanno al Nuovo Secolo XX.

Una teoria che prenderà sempre più piede quando Sabina riunirà tutti i tasselli del puzzle, notando che i giornali stanno parlando con maggiore frequenza di una coppia di ladri che da diversi anni derubano banche dislocate in varie parti del mondo. Proprio per questo, Miguel si domanderà se Daniela possa davvero essere una poliziotta infiltrata proprio come la nonna sostiene…

Una Vita, spoiler: Miguel e Daniela fanno l’amore ma…

Non a caso, il ragazzo deciderà di tendere un tranello a Daniela e, replicando un piano già utilizzato da Sabina ma non andato a buon fine, farà sì che la cameriera scenda nella cantina del ristorante quando lo stesso sarà apparentemente deserto. Agendo in tale modo, l’Olmedo coglierà dunque la Stabile proprio mentre starà cercando l’ingresso del tunnel costruito mesi prima dai nonni (se ricordate, serviva a cercare di entrare nella Banca di Spagna e svaligiarla).

Una volta messa con le spalle al muro, Daniela non avrà dunque altra scelta se non quella di ammettere la verità e confesserà a Miguel di essersi avvicinata a lui per investigare su Sabina e Roberto ma di non avergli mai mentito sui sentimenti dichiarati nei suoi riguardi. Dopo una serie di baci, i due ragazzi verranno quindi travolti dalla passione e faranno l’amore. Ma bisognerà fare attenzione al dialogo successivo…

Una Vita, trame: il passato di Daniela

Oltre a giurargli che non gli mentirà mai più, Daniela farà sapere a Miguel che ha fatto di tutto per entrare nella polizia italiana al fine di essere coinvolta nelle indagini di un furto bancario effettuato in Svizzera, poiché nello stesso è stato ferito il padre (che ha cambiato modo di approcciarsi alla vita in seguito al drammatico fatto, diventando amareggiato e poco disponibile).

Grazie al racconto della Stabile, l’Olmedo avrà dunque modo di capire che il sopracitato furto di cui parla Daniela è quello in cui sono stati arrestati i suoi genitori, che ha creduto morti per anni finché nonno Roberto non gli ha confessato la verità. Insomma, tra Daniela e Miguel non ci saranno apparentemente più segreti, ma questo basterà a tenere saldo il loro amore?