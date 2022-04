Anticipazioni Una vita: Felipe Alvarez Hermoso e la sua particolare “scoperta”

Le investigazioni sull’omicidio di Felicia Pasamar (Susana Soleto) si riveleranno alquanto rischiose per il detective privato Mendez (David Garcia Intriago). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’uomo verrà infatti brutalmente pestato quando scoprirà il nome dell’assassino della moglie di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e verrà ricoverato in ospedale in condizioni abbastanza critiche. Questo rappresenterà però una vera e propria svolta nella storyline…

Una Vita, news: ecco perché Mendez verrà pestato!

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Mendez non crederà più al fatto che sia stata Natalia Quesada (Astrid Janer) ad uccidere Felicia, cosa di cui invece sarà abbastanza convinto il Bacigalupe Senior. Per appurare meglio i suoi sospetti, l’investigatore deciderà dunque di incontrare nuovamente il fattorino della farmacia – in cui sarà stato preparato il composto mortale per uccidere la Pasamar – e scoprirà che è stato appunto pagato per indicare la sorella di Aurelio (Carlos de Austria) come la responsabile del delitto.

A quel punto, il ragazzo darà a Mendez il nome del reale assassino, ma ai telespettatori non verrà dato modo di ascoltarlo. Il mistero, quindi, non farà altro che aumentare quando due uomini, subito dopo la scoperta, pesteranno brutalmente Mendez, che verrà ricoverato in ospedale in stato di incoscienza.

Una Vita, spoiler: Felipe fa una scoperta su Mendez…

Tutto questo a quali risvolti porterà? In particolare, bisognerà fare attenzione alla successiva preoccupazione di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), il quale si domanderà che fine abbia fatto Mendez, dato che quest’ultimo sparirà per parecchi giorni senza dare notizie di sé. Alla fine, l’avvocato scoprirà dal nuovo commissario Belda (José Emilio Vera) che cosa è successo al suo amico e si precipiterà in ospedale per fargli visita.

Ovviamente, Felipe capirà immediatamente che il pestaggio di Mendez è collegato alle indagini sull’assassino di Felicia e le sue perplessità aumenteranno quando Belda lo metterà al corrente del fatto che l’uomo, prima di venire picchiato, ha scritto sul suo quadernetto la parola Soledad. L’Alvarez Hermoso non farà così fatica a fare due più due e comprendere che Mendez si stava riferendo a Soledad Lopez (Silvia Marty), la domestica di Marcos!!!

Una Vita, trame: Felicia è stata uccisa da Soledad?

In tal senso, possiamo già anticiparvi che, successivamente a questa scena, si stringerà sempre più il cerchio attorno a Soledad, che nel frattempo starà organizzando un attentato ad Acacias per ordine dell’anarchico e suo ex amante Fausto Salazar (Aitor Campo). Nel bel mezzo di un acceso dialoghi, il criminale intimerà infatti alla Lopez di eseguire alla lettera il piano che gli ha indicato, visto che l’ha aiutata a togliersi di mezzo quella “specie di poliziotto molesto”.

Insomma, tutti gli indizi sembreranno indicare Soledad come assassina di Felicia. Un crimine probabilmente compiuto per gelosia e per avere Marcos tutto per sé. Quel che è certo è che la situazione si farà sempre più rischiosa e incandescente…