Trame Una vita: anticipazioni su Natalia Quesada

Riuscirà Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) a vendicarsi di Natalia Quesada (Astrid Janer) per la sua presunta colpevolezza nell’omicidio della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Una Vita, nel bel mezzo di una storyline che vedrà coinvolto anche il diplomatico francese Pierre Carron (Raphael Desprez). Ricapitoliamo dunque tutto quello che succederà…

Una Vita, news: Pierre Carron e il ricatto a Natalia

Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, Natalia ha incontrato Carron all’ambasciata italiana su ordine diretto del fratello Aurelio Quesada (Carlos de Austria), al fine di sedurlo ed ottenere informazioni utili sulla Francia da utilizzare per la loro impresa. Una conoscenza, in base a quanto indicano le anticipazioni, che sarà estremamente utile per Marcos, il quale non esiterà a corrompere l’uomo con del denaro per spingerlo ad accusare la Quesada di essere una spia dei tedeschi segretamente locata in Spagna.

Data la rivalità tra la Francia e la Germania, Natalia temerà dunque di essere estradata oltralpe appena Pierre Carron la metterà al corrente dei suoi sospetti e chiederà aiuto ad Aurelio e a Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che ipotizzerà fin da subito che dietro a tutto quanto ci sia proprio il Bacigalupe Senior. Di lì a poco, la faccenda si farà incandescente…

Una Vita, spoiler: Natalia viene arrestata!

Conscia del fatto che, per via della prima guerra mondiale in corso, Natalia verrebbe giudicata da un tribunale militare qualora Carron dovesse davvero denunciarla alle autorità francesi, Genoveva proporrà ad Aurelio di inscenare il sequestro della sorella, sia per metterla in salvo dalle ipotetiche mosse di Pierre e sia per non permettere a Marcos di tentare di nuovo di farle del male dopo un primo tentativo sventato.

Tuttavia, il giorno programmato per il falso rapimento, del quale la Quesada sarà completamente all’oscuro, i due ceffi assoldati dalla Salmeron e da Aurelio verranno messi prontamente fuori gioco da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Ignacio Quiroga (Marco Caceres) e Jacinto (Jona Garcia). E così, alla fine, il sequestro non avrà luogo. Natalia però non sarà affatto in salvo, dato che alcune ore dopo, due poliziotti si presenteranno alla sua porta con un mandato d’arresto!!!!

Una Vita, trame: Felipe si offre come avvocato di Natalia!

Eh sì: convinto da Marcos con un altro bel gruzzoletto, Pierre Carron avrà infatti denunciato Natalia alle autorità con l’accusa di spionaggio e, data la sua cittadinanza messicana, chiederà al tribunale spagnolo di estradarla in Francia, affinché possa essere giudicata da un tribunale competente in tempi di guerra. Tutto ciò spingerà Felipe a prendersi carico della difesa della Quesada, dato che sarà in sua compagnia al momento dell’arresto.

Ma come reagirà Aurelio una volta che scoprirà che la sua adorata sorella è finita in prigione, presumibilmente per colpa dell’odiato Marcos Bacigalupe? Bisognerà prestare attenzione a tutto quello che succederà in seguito, in quanto la faida sarà appena cominciata e porterà a terribili conseguenze (peraltro Natalia NON ha ucciso Felicia, come invece Marcos penserà…).