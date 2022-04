Trame Una vita: anticipazioni su Soledad Lopez

Un grande pericolo è in arrivo nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Tra non troppo tempo, l’ambigua domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) accetterà infatti di provocare un attentato nel quartiere di Acacias, che esporrà a rischio soprattutto il diplomatico Antonito Palacios (Alvaro Quintana) per via delle sue posizioni conservative. Grazie alle anticipazioni, entriamo quindi nel dettagli di questa complessa storyline…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 3 e 4 aprile: Genoveva ottiene informazioni su Marcos

Una Vita, news: Soledad ricattata da Fausto Salazar

Tutto partirà quando alcuni uomini dell’anarchico Fausto Salazar (Aitor Campo) agganceranno per strada Soledad per chiederle di andare a trovare quanto prima l’uomo in carcere, dove sarà stato rinchiuso in seguito ad un attentato andato male.

Appena si troverà faccia a faccia con Fausto, il malvivente accuserà la Lopez di avere innescato i presupposti per il suo arresto e, dopo averle puntato un coltello alla gola grazie ad una guardia corrotta, si dirà disposto ad ucciderla se non lo aiuterà ad organizzare un nuovo massacro per colpire i ceti più abbienti. L’attentato dovrà avvenire nel quartiere di Acacias, nel quale ormai Soledad soggiorna.

Sentendosi minacciata, la donna non avrà altra scelta se non quella di piegarsi all’ordine di Fausto, ma cercherà fin da subito una soluzione alternativa…

Una Vita, spoiler: Antonito è il bersaglio degli anarchici?

Visto che non vorrà tornare ad essere un’anarchica, poiché in fondo non condividerà più gli ideali della causa, Soledad tenterà di scappare quanto prima da Acacias e, in virtù di questo, chiederà all’amante Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) di lasciare la città in sua compagnia.

Tuttavia, il borghese non vorrà affatto saperne di andarsene, poiché immerso nel cercare prove in grado di incastrare Natalia Quesada (Astrid Janer) per l’omicidio della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto). Di conseguenza, la Lopez continuerà ad essere braccata dagli uomini di Salazar.

Tra un momento di tensione e l’altro, emergerà così sempre più l’avversione che i diplomatici avranno nei confronti del conservatore Antonito il quale, nonostante gli avvertimenti del padre Ramon (Juanma Navas), continuerà ad inveire pubblicamente via stampa contro i moti operai del tempo, sottolineando che è giusto continuare a mantenere la suddivisione tra i poveri e ricchi che esiste da sempre. Insomma, la faccenda si farà sempre più seria e il marito di Lolita (Rebeca Alemany) sembrerà essere il vero obiettivo di Fausto…

Una Vita, trame: Soledad e l’attentato ad Acacias

Occhio dunque ai successivi avvenimenti della trama: Soledad riceverà un pacco che conterrà tantissima dinamite, la stessa con cui, in base all’ordine di Salazar, dovrà fare saltare il quartiere di Acacias appena le verrà dato l’ordine. Anche stavolta, l’inserviente tenterà di tirarsi indietro, precisando che i residenti non meritano di morire in quel modo, ma Fausto non vorrà affatto sapere di rinunciare!

La situazione, già di per sé tesa, non farà dunque che peggiorare quando altri due personaggi “senza scrupoli” – già conosciuti dal pubblico – entreranno a conoscenza del passato anarchico di Soledad…