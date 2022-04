News Uomini e donne: anticipazioni su Alessandro (trono over)

Archiviata la frequentazione con Ida Platano, Alessandro Vicinanza ha voltato pagina e ha fatto nuove conoscenze che l’hanno visto in queste ultime settimane approcciarsi a diverse dame del parterre femminile di Uomini e donne.

Tali potenziali storie, però, non andranno a buon fine e così il cavaliere salernitano a breve si troverà ancora una volta senza alcuna dama da frequentare, rendendo così necessario far scendere tre nuove donne interessate a conoscerlo.

News Uomini e donne: anticipazioni su Luca (trono classico)

Le anticipazioni indicano che, ascoltate le presentazioni iniziali, il Vicinanza non si riterrà pienamente soddisfatto delle ragazze arrivate in studio decidendo contestualmente di tenerne solo una ed eliminare le altre due.

Riguardo al trono classico, Luca Salatino sarà sempre più impegnato nella conoscenza di Aurora, la quale, arrivata da poco in trasmissione, sembrerà essere la prediletta del tronista. Il feeling creatosi tra il Salatino e Aurora non passerà inosservato alle due pretendenti storiche e dunque queste ultime chiederanno immediate spiegazioni a Luca, che dal canto suo non saprà come giustificare l’attrazione per la donna.

Tutto questo porterà alla clamorosa auto-eliminazione di Lilli, che, delusa dall’atteggiamento del ventinovenne originario di Roma, abbandonerà polemicamente la trasmissione. Un addio che non farà affatto piacere a Luca, il quale manifesterà l’intenzione di andare a riprendere la ragazza…