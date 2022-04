News Uomini e donne: anticipazioni su Daniela e Davide

C’è maretta tra Daniela e il suo corteggiatore Davide, il quale nella puntata di ieri di Uomini e donne ha ammesso di non essere più convinto dei propri sentimenti nei confronti della Manganaro. Una rivelazione inaspettata che, neanche a dirlo, ha creato scompiglio in studio, in particolare dalle parti dell’opinionista Tina Cipollari: quest’ultima ha accusato senza mezzi termini il cavaliere, colpevole a suo dire di essere entrato nel programma solamente per ottenere visibilità.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Diego Tavani, ottima intesa con Aneta

Tali parole hanno colpito nel profondo Davide, che si è dunque deciso a dare una seconda chance alla sua frequentazione con la dama avellinese: Daniela nelle prossime puntate del dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi tornerà a centro studio per aggiornare il pubblico riguardo a inaspettate novità su questa turbolenta conoscenza.

Uomini e donne, trono classico: spoiler su Veronica

Occhio anche a quanto succederà in futuro nell’interessante percorso della tronista Veronica Rimondi, che in questi giorni ha inaugurato ufficialmente la propria avventura all’interno della trasmissione. Un trono che si preannuncia scoppiettante visto che già nelle prime esterne non sono mancati i colpi di scena, come quello registrato durante l’uscita con Federico.

Quest’ultimo infatti ha dovuto subire suo malgrado le continue interferenze del corteggiatore Matteo, il quale ha cercato in ogni modo di disturbare la Rimondi durante la sua giornata in compagnia del pretendente. Missione riuscita in parte per il ventinovenne veneziano, che a breve però inizierà a dare i conti con il complesso carattere della ferrarese…