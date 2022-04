News Uomini e donne over: anticipazioni su Diego Tavani e Aneta Buchtova

Petali rossi in arrivo a Uomini e Donne, il fortunato talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi. A breve infatti la coppia formata da Diego Tavani e Aneta Buchtova lascerà il programma e i due potranno vivere la propria storia d’amore lontano dalle telecamere.

Una decisione repentina quanto sorprendente che colpirà in particolare gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali accoglieranno positivamente la lieta notizia. Un percorso, quello di Diego all’interno della trasmissione, iniziato tra mille difficoltà e proseguito con il travagliato corteggiamento di Ida Platano, conclusosi poi con la rottura a un passo dell’addio al programma. Per lui, adesso, c’è un futuro tutto da scrivere al fianco della dama italo-slovacca.

Trono over Uomini e donne: anticipazioni su Riccardo Guarnieri

Occhio anche agli avvenimenti di contorno delle prossime puntate, che vedranno Riccardi Guarnieri occupare ancora un ruolo di rilievo all’interno delle dinamiche del dating show di Canale 5.

Il cavaliere originario di Taranto continuerà infatti la ricerca della propria metà, benché per il momento la sua missione non abbia dato ancora i frutti sperati. Quel che è certo è che, nei prossimi appuntamenti, Riccardo chiuderà la conoscenza con Maria Grazia, la quale, neanche a dirlo, non prenderà affatto bene la decisione dell’uomo…