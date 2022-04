News Uomini e donne over: anticipazioni su Diego Tavani

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, protagonista a centro studio sarà l’amatissimo cavaliere del trono over Diego Tavani. Quest’ultimo è attualmente impegnato nella conoscenza di Aneta, con la quale le cose stanno andando a gonfie vele grazie anche all’ottima intesa creatasi tra i due corteggiatori della trasmissione.

Sorte differente invece per Gemma Galgani, che continua a vivere un periodo estremamente complesso all’interno della trasmissione a causa dell’anomala mancanza di pretendenti. Cosa succede alla storica dama piemontese, da tempo finita ai margini delle dinamiche del talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Trono classico Uomini e donne: anticipazioni su Veronica Rimondi

Spazio anche al trono classico, con Veronica Rimondi impegnata con la prima scrematura dei numerosi pretendenti scesi in studio pronti a corteggiarla. La tronista ferrarese dovrà fare ben presto i conti con il primo litigio del proprio percorso nel dating show di Canale, ciò a causa del corteggiatore Matteo che le farà recapitare un mazzo di fiori durante l’esterna di lei con un altro pretendente.

Riuscirà la donna a risolvere questa prima grana del suo cammino a Uomini e Donne? In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che nelle prossime puntate del programma farà il suo ritorno in pompa magna l’opinionista Tinì Cansino, per lungo tempo lontana dagli studi Titanus di Roma per motivi personali.