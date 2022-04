News Uomini e donne: anticipazioni su Gemma e Giacomo

A breve, su Canale 5, si tornerà a parlare di Gemma, la storica corteggiatrice del trono over di Uomini e Donne che quest’anno ha vissuto un’annata decisamente non all’altezza delle precedenti. E così, dopo un periodo non dei migliori, tornerà il sereno anche per la Galgani, la quale nelle prossime puntate intreccerà una frequentazione con Giacomo, un cavaliere già da un po’ nel programma e in grado di catalizzare tutt’un tratto le attenzioni della donna.

Non mancheranno le solite frecciatine dell’opinionista Tina Cipollari, che poco crederà nella conoscenza tra Gemma e la sua nuova fiamma. Come andrà a finire?

Uomini e donne, spoiler trono over: Ida e Riccardo avranno una nuova chance?

Nei prossimi appuntamenti assisteremo anche all’attesissimo ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo il rientro del cavaliere tarantino nel programma, la Platano ha dichiarato in più di un’occasione di essere ancora fortemente attratta da Riccardo, il quale, seppur molto più cauto nel manifestare i propri sentimenti, non ha nascosto di provare tuttora affetto per Ida.

Attenzione dunque ai prossimi appuntamenti del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, che registreranno clamorosi avvicinamenti tra i due: Ida e Riccardo arriveranno addirittura a ballare insieme in più di un’occasione. Sì tratterà di un caso isolato o la coppia può davvero vivere una seconda chance?