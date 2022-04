News Uomini e donne: anticipazioni su Luca e Aurora

Prossimamente a Uomini e Donne il pubblico assisterà al proseguimento della conoscenza che sta interessando la dama Vincenza e il signor Saverio. A quest’ultimo, come vedremo, la donna rinfaccerà di essere troppo espansivo e di cercare insistentemente il contatto fisico, benché Vincenza abbia più di una volta rifiutato le avance del cavaliere.

Occhio dunque alla piega che prenderà questa dinamica, che si svilupperà ben presto a centro studio e che vedrà come protagonista pure Bruno (anch’egli interessato da tempo a corteggiare la dama, con la quale però le cose non stanno andando di certo come si aspettava).

Spoiler Uomini e donne: Aurora si tira indietro e…

Riguardo al trono classico, invece, Luca sarà sempre più vicino ad Aurora, la corteggiatrice che per ultima è arrivata nel parterre e che subito ha fatto breccia nel cuore del tronista romano: quest’ultimo, nella più recente registrazione, si è visto dedicare proprio da Aurora una romanticissima lettera in cui lei gli ha rivelato tutti i suoi sentimenti.

Tuttavia la donna, dopo aver provocato il Salatino chiedendogli se avesse voglia di averla tutta per se, si tirerà clamorosamente indietro quando il tronista manifesterà l’intenzione di baciarla. In studio, Aurora si vedrà pesantemente attaccata sia da Gianni Sperti che da Armando Incarnato, che la accuseranno di essere troppo impostata e di non far trasparire i propri sentimenti. Sarà vero?