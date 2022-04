News su Uomini e donne: anticipazioni su Luca Salatino

Sono in arrivo novità a Uomini e Donne per quanto riguarda il trono di Luca Salatino. Il ventinovenne infatti, sbarcato nel programma a inizio gennaio, è attualmente impegnato nella conoscenza di Soraya e Lilly, le ultime due corteggiatrici rimaste nel parterre femminile.

Le due ragazze a breve si vedranno mettere in discussione a causa dell’arrivo a centro studio di Aurora, una nuova pretendente che subito affascinerà il Salatino. Quest’ultimo deciderà di far restare la new entry, provocando una risposta stizzita nelle due “veterane” che vedranno nel comportamento di Luca una grave mancanza di rispetto nei loro confronti.

Uomini e donne spoiler: per Luca arriva Aurora

Al tronista non sembrerà però interessare la reazione delle due donne che, benché adirate, sceglieranno di continuare a corteggiarlo nella speranza di ristabilire le precedenti gerarchie.

A peggiorare la situazione si metterà l’intesa che immediatamente si creerà tra il Salatino e Aurora, apprezzata anche dagli opinionisti per la sua schiettezza e semplicità. Luca comunque non si dimenticherà delle altre due pretendenti e nei giorni seguenti deciderà di uscire in esterna con Soraya, alla quale confiderà di essere ancora lontano dal prendere una situazione definitiva riguardo al proprio percorso.

La scelta dunque non arriverà nel breve periodo per Luca, che evidentemente farà compagnia ai telespettatori del dating show ancora per qualche tempo.