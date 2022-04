News Uomini e donne: anticipazioni su Pinuccia

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Pinuccia continuerà a essere protagonista del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. La dama originaria di Vigevano è infatti sempre più in rotta di collisione con l’opinionista Tina Cipollari, che infatti nelle ultime registrazioni ha nuovamente litigato con la corteggiatrice lombarda.

Siparietti, quelli tra Tina e la vigevanese, che proseguiranno anche in futuro, visto che la donna non ha affatto intenzione di mollare la presa su Alessandro, mentre quest’ultimo nel frattempo continuerà a respingere le avances della nostra Pinuccia.

Uomini e donne over, spoiler: Gemma non è al centro della scena

Al contrario, si preannuncia un periodo in penombra per Gemma Galgani: la storica dama del trono over negli ultimi tempi è sempre più ai margini delle dinamiche del programma; per la donna infatti, dopo la rottura della relazione con Franco Fioravanti, non è sceso alcun corteggiatore pronta a conoscerla.

Tale assenza di cavalieri peserà sempre di più sull’umore della Galgani, che chiederà a gran voce alla redazione di far arrivare dei pretendenti per ravvivare il suo percorso nella trasmissione, in questa stagione decisamente più sbiadito rispetto agli altri anni…