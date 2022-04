News Uomini e donne, trono over: anticipazioni su Riccardo e Gloria

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Ida Platano farà la conoscenza di Matteo, un nuovo corteggiatore sceso in studio appositamente per lei. La donna, seppur non abbia mai dimenticato l’amore per Riccardo Guarnieri (da poco ritornato nel programma), ha deciso di continuare la propria avventura alla ricerca dell’uomo che le faccia battere nuovamente il cuore. Sarà Matteo la persona giusta?

Cambiando argomento, il trono over non finisce di stupire il pubblico visto che a breve Biagio Di Maro tornerà a essere al centro della scena a causa di alcuni suoi atteggiamenti che, oltre a indispettire la dama di turno, manderanno su tutte le furie gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e donne over: Riccardo Guarnieri, con Gloria la situazione precipita

Si parlerà di Ida ma anche e soprattutto di Riccardo, il quale continua a frequentare Gloria benché le cose tra i due non vadano di certo per il verso giusto. Come vedremo, la situazione precipiterà nel momento in cui il cavaliere tarantino scoprirà che la donna mette dei like a pagine Instagram in cui sia lui che Ida vengono continuamente denigrati.

La scoperta non farà di certo piacere al Guarnieri, visto che, quando chiederà spiegazioni a Gloria, si vedrà accusato dalla dama di passare tutta la giornata sui social network trascurando il mondo reale. Parole taglienti, che sanciranno ufficialmente la rottura tra i due: Riccardo e Gloria, dunque, chiuderanno ufficialmente la loro frequentazione.