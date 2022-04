News Uomini e donne: anticipazioni su Riccardo Guarnieri

Nelle scorse registrazioni di Uomini e Donne, un inaspettato ritorno ha portato del sano brio all’interno del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Riccardo Guarnieri, il noto cavaliere originario di Taranto, protagonista nelle scorse edizioni della trasmissione grazie alla sua travagliata storia d’amore con la bella Ida Platano.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: news su Veronica e sugli altri troni

Proprio la dama bresciana è stata tra le prime a salutare affettuosamente l’ex fidanzato, verso il quale non ha mai nascosto di provare un’attrazione mai sopita (neanche dopo i continui litigi che hanno in seguito portato alla rottura della loro relazione).

Spoiler Uomini e donne: Riccardo esce con una misteriosa dama

Nessun romantico ritorno di fiamma, però, tra ex innamorati: i due, benché rimasti in buoni rapporti, hanno deciso di evitare di incrociare il loro percorso all’interno del programma. E così, mentre Ida si appresta a uscire dal burrascoso rapporto con Alessandro Vicinanza, Riccardo per inaugurare la sua seconda esperienza nel dating show di Canale 5 ha deciso di uscire in esterna con una misteriosa dama del parterre femminile con la quale subito ha trovato un’intesa caratteriale.

Per conoscere maggiori dettagli su questa prima uscita del Guarnieri bisognerà attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.