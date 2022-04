News Uomini e donne: anticipazioni su Veronica

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, ampio spazio sarà riservato al trono classico e soprattutto al percorso di Veronica Rimondi all’interno del talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi.

La ragazza è infatti alle prese con la conoscenza dei suoi pretendenti e a destare maggiore interesse alla ventiseienne originaria di Ferrara sono stati finora Matteo e Andrea: è da quest’ultimo in particolare che Veronica si vedrà invitare in esterna più di una volta nella stessa settimana. Occhio quindi alla piega che potrà prenderà questo interessante trono, che, come del resto il programma, si appresta alla sua naturale conclusione.

Spoiler Uomini e donne, trono over: news su Alessandro

Si parlerà inoltre anche di Alessandro Vicinanza, l’estroverso cavaliere del trono over finito al centro della scena a causa della brusca rottura con Ida Platano e delle successive parole al vetriolo volate tra i due. Il bel salernitano non si è però perso d’animo e nelle ultime settimane è stato tra i protagonisti più attivi della trasmissione, arrivando a conoscere numerose dame (seppure l’epilogo non sia mai stato quello sperato).

Prossimamente per il Vicinanza scenderà in studio una nuova ragazza, determinata a rubare il cuore dell’uomo e da tempo in cerca della propria metà. Ci riuscirà?