Amici 2022 serale: anticipazioni semifinale 7 maggio. Chi va in finale e chi viene eliminato

Serale Amici 21: ottava puntata del 7 maggio, spoiler finalisti

Stasera (sabato 7 maggio), in prima serata su Canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici. La ventunesima edizione, quindi, è quasi giunta al termine. Come abbiamo avuto modo di segnalarvi nei giorni scorsi, il meccanismo per decretare i finalisti (ovvero cinque) è molto diverso rispetto alle puntate precedenti. Ma andiamo a scoprire cosa vedremo questa sera.

Leggi anche: Amici: il meccanismo della semifinale di sabato 7 maggio 2022

Si partirà con una prima esibizione di tutti i cantanti e la giuria competente dichiarerà vittoriosa la cantante Sissi. A questo punto, ad iniziare la prima manche sarà la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Sissi si sfiderà con i cantanti delle altre squadre e avrà la meglio, diventando quindi la prima finalista.

La seconda manche sarà dedicata al ballo, partendo anche stavolta con l’esibizione dei tre ballerini in gara. Vincerà Michele, il quale non solo consentirà alla propria squadra (Rudy Zerbi e Alessandra Celentano) di iniziare la seconda manche, ma, dopo essersi scontrato con gli altri ballerini, diventerà il secondo finalista.

Amici, semifinale 7 maggio: gli ospiti

Per quanto riguarda la terza manche, vedremo al centro dell’attenzione nuovamente i cantanti: a vincere sarà Luigi. Quest’ultimo, appartenente alla squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, dopo alcune sfide diverrà il terzo finalista.

Dal momento che i posti in finale saranno cinque (essendo ancora in quattro rimasti), significa che i restanti nomi dei due ragazzi che accederanno alla finale saranno quindi stabiliti nel corso di un ballottaggio. I quattro allievi rimasti si esibiranno in alcune prove e la giuria dovrà quindi stabilire due di essi che si contenderanno la vittoria finale.

Sapremo gli ultimi due nomi dei finalisti nel corso della puntata. Ospiti della semifinale il cantante Marco Mengoni e l’attore Nino Frassica. Questo e molto altro andrà in onda sabato 7 maggio, alle 21.20 circa, sulla rete ammiraglia Mediaset.