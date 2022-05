Amici: il meccanismo della semifinale di sabato 7 maggio 2022

Amici 21: anticipazioni sul regolamento della semifinale

La ventunesima edizione del talent Amici, condotto da Maria De Filippi, è arrivata alla sua semifinale. Gli allievi rimasti, dunque, dovranno sfidarsi per assicurarsi un posto nella finale, la cui data della messa in onda ancora è in fase di decisione, dal momento che sabato 14 maggio ci sarà su Rai 1 la finale dell’Eurovision Song Contest.

Cantanti e ballerini di Amici, nel corso della semifinale che noi vedremo sabato 7 maggio, si troveranno a scontrarsi per accedere alla finale ma, a differenza di quello che abbiamo visto nel corso di queste settimane, cambierà la modalità.

La conduttrice, nel corso di un daytime andato in onda nei giorni scorsi, ha comunicato agli allievi che i posti in palio per la finale sono cinque e che per accedervi la giuria (composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash) dovrà decidere in positivo e non più in negativo. Il meccanismo quindi prevederà le consuete tre manche ma, anziché decretare il possibile eliminato di puntata, decreterà di volta in volta i primi tre finalisti.

Dal momento che gli allievi rimasti sono sette, significa che tolti i primi tre che andranno già in finale, gli altri quattro si sfideranno nell’ultimo ballottaggio affinché si decidano gli altri due finalisti. Partendo dal presupposto che ci sono quattro cantanti (Luigi, Alex, Sissi e Albe) e tre ballerini (Dario, Michele e Serena) ancora in gara, la prima e la terza manche sarà di canto, e la seconda di ballo.

Questo dunque il meccanismo della semifinale, che andrà in onda sabato 7 maggio in prima serata su Canale 5.