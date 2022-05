Beautiful, anticipazioni 14 maggio: “Steffy, vuoi sposarmi?”

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 14 maggio 2022

Esortata da Ridge (Thorsten Kaye) ad aprirsi, Brooke (Katherine Kelly Lang) ammette la sua rabbia contro Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per la sofferenza causata a Hope (Annika Noelle).

Thomas (Matthew Atkinson) rivela a Hope che Vinny (Joe LoCicero) ha alterato i risultati del test.

Finn (Tanner Novlan) chiede a Steffy di sposarlo, con un anello appartenente a sua madre. La ragazza però non vuole che lui scelga una vita di cui potrebbe in futuro pentirsi. Per il dottore è dunque arrivato il momento di informarla che è lui il padre del suo bambino!