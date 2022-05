Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 22 a sabato 28 maggio 2022

Brooke cerca di convincere Hope a perdonare Liam e a salvare il loro matrimonio. Finalmente i due si incontrano e Hope esprime tutto il suo dolore e l’impossibilità di togliersi dalla testa quella notte di Liam con Steffy; nonostante tutto vuole provare ad andare avanti.

Hope e Liam sono a un punto di non ritorno nel loro matrimonio e decidono di confrontarsi. Nel frattempo le loro famiglie sono preoccupate per il futuro dei ragazzi e sperano che un errore non mandi all’aria una storia d’amore così bella.

Wyatt è molto dispiaciuto per la separazione del fratello da Hope. Anche Donna, Brooke e Katie parlano della separazione dei due e tutti sperano che le cose possano risolversi e che Hope ancora una volta possa perdonare Liam.

Beautiful, trame italiane prossima settimana: Flo sta per diventare una Logan

Flo ha iniziato il suo nuovo lavoro alla Forrester e Shauna, fiera di lei, va a trovarla. Vengono chiamate dalle tre sorelle Logan, che danno loro una notizia bella e sconvolgente: hanno deciso di dare il nome di famiglia a Flo, figlia del fratello morto.

Wyatt, pressato da Liam, confessa il suo grande amore per Flo e la decisione di chiederla in sposa. Katie, Brooke e Donna hanno fatto preparare i documenti necessari affinché Flo diventi ufficialmente una Logan.

Shauna concede la sua approvazione affinché Flo diventi ufficialmente una Logan. Nel frattempo, Wyatt confessa a Liam di voler chiedere a Flo di sposarlo, cosa che alla fine si decide a fare: Flo accetta! Brooke e Ridge godono di un momento di serenità. Brooke, non potendo intervenire nelle difficoltà di Hope e Liam, vuole pensare a se stessa e a suo marito.

Quinn ha invitato Shauna a casa e, di fronte a Eric, festeggiano la loro amicizia ritrovata. Uscito Eric, la conversazione cade sulla felice relazione dei loro figli e sulla novità di Flo, che sta per diventare ufficialmente una Logan.