Beautiful, anticipazioni 28 maggio: Hope pensa che Liam ami ancora Steffy

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 28 maggio 2022

Douglas (Henry Joseph Samiri), avendo notato l’assenza di Liam (Scott Clifton), fa domande sul perché sia andato via di casa e si chiede se questo permetterà a Thomas (Matthew Atkinson) di andare a vivere con lui, Hope (Annika Noelle) e Beth. Thomas e Hope chiariscono insieme la situazione al bambino.

Hope rassicura Thomas: non sospetta che abbia manovrato il figlio per avvicinarsi a lei e in qualche modo la giovane Logan è grata di una cosa: quello che è accaduto le ha permesso di apprendere che suo marito ama ancora Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Liam, intanto, le invia fiori e foto per farsi perdonare.

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) si ritrovano a discutere: lo stilista è frustrato che la moglie sia disposta a dare il beneficio del dubbio a tutti, compresa a Flo (Katrina Bowden), ma non a suo figlio.

Brooke ammette di non fidarsi di Thomas e di ritenere che possa ancora essere ossessionato da Hope. Sperando che la figlia si riappacifichi con Liam, Brooke giura che Thomas non avrà mai un futuro con Hope perché lei non lo permetterà.